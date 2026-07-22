Прибыль Сбера за II квартал 2026-го оценили в 500 млрд ₽ — это почти на 20% больше, чем годом ранее

Прибыль Сбера за II квартал 2026-го оценили в 500 млрд ₽ — это почти на 20% больше, чем годом ранееОфициально финансовые результаты за II квартал Сбер представит 29 июля
Аналитики ожидают, что чистая прибыль Сбера по МСФО за II квартал 2026 года составит около 503 млрд рублей, сообщил РБК. Согласно консенсус-прогнозу, прибыль банка может вырасти на 19% по сравнению со II кварталом 2025 года, когда показатель составил 422,9 млрд рублей. Официально финансовые результаты Сбер представит 29 июля.
В начале 2026 года чистая прибыль Сбера достигла 507,9 млрд рублей
В I квартале 2026 года чистая прибыль Сбера по МСФО выросла на 16,5% и достигла 507,9 млрд рублей. Результат оказался выше прогнозов аналитиков, который был на уровне 501 млрд рублей.
Эксперты ожидают по итогам II квартала следующие финансовые результаты:
- чистый процентный доход — 1,03 трлн рублей;
- чистый комиссионный доход — 211 млрд рублей;
- расходы на создание резервов — 176 млрд рублей;
- операционные расходы — 338 млрд рублей;
- рентабельность капитала — 22,9%.
В 2025 году рост прибыли составил почти 8%
По итогам 2025-го Сбер получил рекордную чистую прибыль по МСФО третий год подряд. Чистая прибыль компании за 2025 год выросла на 7,9% и достигла 1,7 трлн рублей. Рентабельность капитала составила 22,7%. Рост прибыли обеспечили в основном процентные доходы: они увеличились на 18,5% — до 3,56 трлн рублей.
Кредитный портфель банка продолжил расти в 2025 году:
- корпоративное кредитование увеличилось на 15,4% — до 31,2 трлн рублей,
- розничное выросло на 6% — до 19,2 трлн рублей.
Средства населения в «Сбере» выросли на 20,3% и достигли 33,5 трлн рублей.
Контекст
Дивидендная политика «Сбера» предусматривает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли. По итогам 2025 года акционеры получили 37,64 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию, а общий объём выплат составил 850,17 рублей млрд — это максимальная сумма в истории банка.
Дивидендная доходность акций «Сбера» по цене закрытия 17 июля, когда завершился последний день покупки бумаг для получения выплат, составила 13,5%. Это также стало рекордным показателем для банка.