Прибыль Сбера за II квартал 2026-го оценили в 500 млрд ₽ — это почти на 20% больше, чем годом ранее

Аналитики ожидают, что чистая прибыль Сбера по МСФО за II квартал 2026 года составит около 503 млрд рублей, сообщил РБК. Согласно консенсус-прогнозу, прибыль банка может вырасти на 19% по сравнению со II кварталом 2025 года, когда показатель составил 422,9 млрд рублей. Официально финансовые результаты Сбер представит 29 июля.

В начале 2026 года чистая прибыль Сбера достигла 507,9 млрд рублей

В I квартале 2026 года чистая прибыль Сбера по МСФО выросла на 16,5% и достигла 507,9 млрд рублей. Результат оказался выше прогнозов аналитиков, который был на уровне 501 млрд рублей.

Эксперты ожидают по итогам II квартала следующие финансовые результаты:

чистый процентный доход — 1,03 трлн рублей;

чистый комиссионный доход — 211 млрд рублей;

расходы на создание резервов — 176 млрд рублей;

операционные расходы — 338 млрд рублей;

рентабельность капитала — 22,9%.

В 2025 году рост прибыли составил почти 8%

По итогам 2025-го Сбер получил рекордную чистую прибыль по МСФО третий год подряд. Чистая прибыль компании за 2025 год выросла на 7,9% и достигла 1,7 трлн рублей. Рентабельность капитала составила 22,7%. Рост прибыли обеспечили в основном процентные доходы: они увеличились на 18,5% — до 3,56 трлн рублей.

Чистая прибыль Сбера превысила 1,7 трлн ₽ в 2025-м — рост обеспечили корпоративные кредиты и процентные доходы Объём капитала Сбера составил 7,9 трлн ₽ и подтвердил сильную финансовую устойчивость Читайте также

Кредитный портфель банка продолжил расти в 2025 году:

корпоративное кредитование увеличилось на 15,4% — до 31,2 трлн рублей,

розничное выросло на 6% — до 19,2 трлн рублей.

Средства населения в «Сбере» выросли на 20,3% и достигли 33,5 трлн рублей.

Контекст

Дивидендная политика «Сбера» предусматривает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли. По итогам 2025 года акционеры получили 37,64 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию, а общий объём выплат составил 850,17 рублей млрд — это максимальная сумма в истории банка.

Сбер направит на выплаты дивидендов 850,2 млрд ₽ — это рекордная сумма за всю историю банка Акционеры получат по 37,64 ₽ на каждую обыкновенную и привилегированную акцию Читайте также

Дивидендная доходность акций «Сбера» по цене закрытия 17 июля, когда завершился последний день покупки бумаг для получения выплат, составила 13,5%. Это также стало рекордным показателем для банка.