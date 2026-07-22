В приложении «Московский паркинг» произошёл сбой 22 июля — пользователи не могут оплатить стоянку автомобилей

В работе приложения «Московский паркинг» произошёл сбой 22 июля, сообщил сервис DownDetector. Первые жалобы начали поступать около 15:00 по московскому времени. К 17:30 их число превысило 200.

Пользователи не могут оплатить парковку даже через SMS и QR-код

Пользователи приложения «Московский паркинг» сообщают о проблемах со входом в сервис и невозможности оплатить парковку — в том числе, через SMS и QR-код.

Большинство обращений связано со сбоем мобильного приложения — на них приходится 58% жалоб. Ещё 14% пользователей сообщили о проблемах с сайтом, а 12% — с личным кабинетом.

Пользователи не могут оплатить парковку через приложение и альтернативные способы

Среди пользователей, столкнувшихся с неполадками, 46,1% используют устройства на iOS, 42,9% — Android. Менее 10% жалоб поступило от пользователей Windows.

На момент публикации информации о причинах сбоя и сроках восстановления работы сервиса не было.