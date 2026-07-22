«Дочку» Positive Technologies оценили в 12,5 млрд ₽ — сервис защиты от хакерских атак окупил вложения за 1,5 месяца

Компания «ТризТех», созданная российским разработчиком ПО и решений в сфере кибербезопасности Positive Technologies, получила оценку в 12,5 млрд рублей, сообщил «Коммерсанту» гендиректор «ТризТеха» Денис Кораблев. Стоимость компании определили по итогам оценки на конец 2025 года. Продажи PT NGFW — технологии для защиты корпоративных сетей от хакеров, разработкой которой занимается «ТризТех» — стартовали в ноябре 2024 года.

Positive Technologies вложила в разработку 750 млн рублей

В октябре 2025 года Positive Technologies выделила направление NGFW (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения) в отдельную компанию — «ТризТех». Чтобы ускорить развитие технологии, группа компаний передала «ТризТеху» права на PT NGFW — российский межсетевой экран, который анализирует сетевой трафик, выявляет хакерские атаки и защищает корпоративные сети.

Positive Technologies инвестировала в разработку межсетевого экрана 750 млн рублей. После запуска массовых продаж в ноябре 2024 года продукт за полтора месяца принес 1,2 млрд рублей выручки.

По данным источника «Коммерсанта», технология PT NGFW была внесена в уставный капитал «ТризТеха». Оценку компании проводил независимый аудитор, который ранее уже сотрудничал с Positive Technologies.

«ТризТех» рассчитывает более чем вдвое увеличить продажи лицензий на PT NGFW

По итогам 2025 года «ТризТех» увеличила продажи лицензий межсетевого экрана PT NGFW почти до 3 млрд рублей. В 2026 году компания рассчитывает довести показатель минимум до 7,5 млрд рублей, сообщили источники «Коммерсанта».

Рост продаж обеспечит переход от небольших закупок, начатых в 2025 году, в более крупные контракты. Сейчас размер сделок по продаже лицензий PT NGFW варьируется от десятков миллионов до примерно 1 млрд рублей.

Развитие «ТризТеха» финансирует Positive Technologies

Сейчас развитие «ТризТеха» финансирует Positive Technologies. По словам источника «Коммерсанта», расходы выросли из-за создания новой инфраструктуры, но компания все равно остаётся прибыльной.

Оценка в 12,5 млрд рублей учитывает уровень разработки, долю продукта на рынке и его дальнейший потенциал, сообщает источник «Коммерсанта».

Контекст

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