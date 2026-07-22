АвтоВАЗ планирует продать 1,5 млн машин в 2027 году — и занять четверть всего авторынка в РФ

АвтоВАЗ планирует продать 1,5 млн машин в 2027 году — и занять четверть всего авторынка в РФКомпания ожидает роста спроса за счёт выпуска новых моделей
АвтоВАЗ прогнозирует рост продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году. Как сообщил изданию Quto вице-президент предприятия по маркетингу и продажам Дмитрий Костромин, Lada займёт около 25% всего авторынка в России. Спрос на машины бренда вырастет благодаря выходу новых моделей.
АвтоВАЗ рассчитывает увеличить продажи авто в России
По словам вице-президента АвтоВАЗа по маркетингу и продажам Дмитрия Костромина, в 2027 году компания ожидает продать 1,5 млн легковых автомобилей — и занять 25% всего рынка в России.
При этом по итогам 2025 года АвтоВАЗ реализовал в РФ 1,33 млн легковушек — на 15,6% меньше результата 2024-го.
По словам Дмитрия Костромина, спрос на машины Lada вырастет благодаря запуску новых моделей. В частности, в 2026 году компания выпустит кроссовер Lada Azimut и обновлённую Niva Legend — впервые за 49 лет автомобиль будет выпускаться с подушкой безопасности для водителя.
Контекст
В июле 2026 года появились слухи о том, что с 1 августа АвтоВАЗ поднимет цены на Lada. В компании опровергли эти утверждения и назвали их фейком. Как отметили на предприятии, стоимость автомобилей останется прежней.
По итогам первых шести месяцев 2026 года, АвтоВАЗ также сохранял средние цены на собственные на уровне 1,4 млн рублей. В то же время машины других производителей подорожали.