АвтоВАЗ планирует продать 1,5 млн машин в 2027 году — и занять четверть всего авторынка в РФ

АвтоВАЗ прогнозирует рост продаж новых легковых автомобилей в России в 2027 году. Как сообщил изданию Quto вице-президент предприятия по маркетингу и продажам Дмитрий Костромин, Lada займёт около 25% всего авторынка в России. Спрос на машины бренда вырастет благодаря выходу новых моделей.

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АвтоВАЗ рассчитывает увеличить продажи авто в России

По словам вице-президента АвтоВАЗа по маркетингу и продажам Дмитрия Костромина, в 2027 году компания ожидает продать 1,5 млн легковых автомобилей — и занять 25% всего рынка в России.

При этом по итогам 2025 года АвтоВАЗ реализовал в РФ 1,33 млн легковушек — на 15,6% меньше результата 2024-го.

По словам Дмитрия Костромина, спрос на машины Lada вырастет благодаря запуску новых моделей. В частности, в 2026 году компания выпустит кроссовер Lada Azimut и обновлённую Niva Legend — впервые за 49 лет автомобиль будет выпускаться с подушкой безопасности для водителя.

Контекст

В июле 2026 года появились слухи о том, что с 1 августа АвтоВАЗ поднимет цены на Lada. В компании опровергли эти утверждения и назвали их фейком. Как отметили на предприятии, стоимость автомобилей останется прежней.

По итогам первых шести месяцев 2026 года, АвтоВАЗ также сохранял средние цены на собственные на уровне 1,4 млн рублей. В то же время машины других производителей подорожали.