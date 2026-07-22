Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды — выплаты вырастут после оценки инфляции и доходов Соцфонда

Страховые пенсии в России в 2027 году планируют повысить в два этапа, пишут РИА Новости. Первый раз выплаты увеличат с учётом фактической инфляции за 2026 год, второй — после оценки доходов Социального фонда. Согласно проекту федерального бюджета, представленному правительством, индексация запланирована на февраль и апрель. Правительство ранее объявило, что с 2026 года страховые пенсии будут пересчитывать дважды в год.

Как рассчитать будущую пенсию в 2026 году и увеличить её размер Пенсионная математика: какие цифры решают всё и почему проверить их лучше задолго до последнего рабочего дня Читайте также

Первое повышение пенсий проведут с учётом инфляции

С 1 февраля 2027 года страховые пенсии проиндексируют на уровень фактической инфляции за предыдущий год, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Согласно проекту федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, который представило правительство, планируемый размер первой индексации в 2027 году составит 4%.

«Экономика просит снижения, но цены не разрешают»: эксперты оценили вероятность снижения ключевой ставки 24 июля Банк России ищет способ «не навредить», подчеркивают аналитики Читайте также

Вторую корректировку проведут после оценки доходов Соцфонда

Второй этап повышения запланирован на 1 апреля 2027 года. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, дополнительную корректировку проведут с учётом доходов Социального фонда.

Размер второй индексации в 2027 году, согласно проекту бюджета, может составить 3,4%.

В 2028 году страховые пенсии также планируют повысить дважды: 1 февраля — на 4%, а 1 апреля — на 3,8%.

Новый порядок индексации действует с 2026 года

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года страховые пенсии в России будут индексировать два раза в год.

Ранее страховые пенсии в январе 2025 года повысили на 7,3%. Дополнительную индексацию провели после поручения президента России Владимира Путина провести перерасчёт с учётом инфляции 2024 года, которая составила 9,5%.

Индексация пенсий в 2026 году: даты, проценты и расчёт прибавки Кому уже повысили пенсии, когда ждать следующего перерасчёта и почему прибавка может оказаться меньше озвученного процента Читайте также

Контекст

Страховая пенсия складывается из суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного пенсионного коэффициента на год выхода на пенсию.

С 1 января 2025 года стоимость пенсионного коэффициента после индексации по фактической инфляции составляет 145,69 рубля.

Кроме страховой части, государство выплачивает фиксированную часть пенсии, размер которой не зависит от стажа. В 2026 году её размер составляет 9 584,69 рубля.