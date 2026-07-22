Яндекс запустил отдельное приложение для заказа цветов — сервис доступен в 300 городах

Яндекс выделил доставку цветов в отдельное направление и запустил приложение Яндекс Цветы, сообщили в пресс-службе компании. Заказать букет через новый сервис можно более чем в 300 городах у свыше 3 тыс. продавцов. Срок доставки — от получаса.

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Букет можно отправить, даже не зная адреса получателя

В Яндекс Цветах пользователи могут с помощью фильтров подобрать букет по цене, виду цветов и скорости доставки. Также в сервисе есть чат с продавцом — для уточнения деталей заказа.

При этом приобрести цветы можно даже без знания адреса получателя — достаточно указать его номер телефона, и сервис сам уточнит у него данные для доставки.

Стоимость и срок доставки зависят от продавца. Если заказ выполняет курьер Яндекса, доставка будет бесплатной. Статус заказа можно отслеживать в приложении.

Заказать цветы можно и в других приложениях Яндекса

Как отметили в компании, отдельное приложение позволит быстрее развивать сервис. В ближайшее время в нём появятся тематические подборки букетов к праздникам и раздел с дополнительными подарками — сертификатами, мини-тортами и другими сюрпризами.

При этом заказать цветы также можно и в других сервисах — в «Яндекс Еде» и «Яндекс Go».

В общей сложности Яндекс развивает услугу доставки букетов с 2022 года. Только за I квартал 2026-го продажи цветов через Яндекс Еду выросли более чем в два раза год к году.