Apple будет сдавать свои устройства в аренду — клиенты смогут взять напрокат iPhone, Mac, iPad и Apple Watch

Apple готовится запустить сервис Apple Upgrade для аренды техники компании по подписке, сообщает Bloomberg. Программа будет распространяться на большинство моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. В США сервис запустят уже 28 июля.

Пользователи смогут менять устройства до окончания срока аренды

Сервис Apple Upgrade будет работать по модели лизинга: покупатель сможет выплачивать стоимость устройства частями, досрочно обновить гаджет до новой модели или оставить его себе после завершения срока договора.

Аренда смартфонов и часов будет рассчитана на 24 месяца, компьютеров и планшетов — на 36 месяцев. Некоторые операции, включая досрочное обновление или выкуп устройства, могут предусматривать дополнительные платежи.

Перед участием в программе компания проверит кредитную историю каждого клиента.

Apple Upgrade заменит действующие программы финансирования

После запуска новой программы Apple Upgrade компания намерена прекратить приём новых участников в действующие программы оплаты iPhone — iPhone Upgrade Program*Официальная программа Apple, позволяющая брать смартфон в беспроцентную рассрочку на 24 месяца с расширенной гарантией AppleCare+. У пользователей программы есть возможность обменять устройство на новую модель бесплатно после выплаты половины стоимости..

Кроме того, Apple Upgrade будет отличаться от текущей программы обновления iPhone:

в программу не войдёт гарантийное покрытие AppleCare;

участвовать смогут не все владельцы устройств — программа не будет доступна для Apple Watch SE, базового iPad, iPhone 16 и MacBook Neo;

программа не будет распространяться на корпоративные и образовательные закупки.

В 2024 году Apple планировала запустить модель подписки на устройства, но передумала

В рамках запуска Apple будет сотрудничать с финтех-компанией Klarna, которая станет финансовым партнёром программы. После появления информации о сотрудничестве акции Klarna выросли на 11% — до $20,78. Стоимость ценных бумаг Apple практически не изменилась.

Ранее Apple уже собиралась запустить собственную модель подписки на iPhone и другие устройства, но в 2024 году отказалась от идеи, сообщает Bloomberg.

Контекст

Ранее Apple увеличила цены на Mac, iPad и другие устройства из-за дефицита компонентов памяти.

Apple подняла цены на Mac и iPad на 15–25% из-за дефицита чипов памяти — они нужны для работы ИИ по всему миру Акции компании снизились на 6,2% Читайте также

Кроме того, эксперты ожидают, что компания повысит цены на новые модели iPhone, которые традиционно представляет в сентябре. Запуск программы аренды позволит Apple предложить покупателям более доступный способ пользоваться устройствами при увеличении цен на них.

Новая программа аренды может стать для Apple способом сохранить доступность устройств для покупателей при росте стоимости техники.