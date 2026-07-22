Госдума обязала банки мгновенно уведомлять россиян о взятых кредитах — сообщения будут приходить через «Госуслуги»Мера должна снизить риск оформления займов мошенниками без ведома граждан
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий банки и МФО должны уведомлять граждан о новых кредитах, взятых на их имя. Сообщение о займе будет поступать пользователю в «Госуслуги» в течение 15 минут после подписания договора. Новые правила помогут снизить риск оформления кредита без ведома клиента.
Банки и МФО будут сообщать об условиях кредита
Законопроект был внесён группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и принят в первом чтении 17 марта.
Согласно принятому документу, банки и МФО должны будут информировать клиентов о заключении кредитного договора и его основных условиях. Уведомление направят через «Госуслуги» или по контактным данным, которые были указаны в договоре на заём.
Новые правила должны защитить граждан от мошенников
Кроме того, если для займа действует «период охлаждения», клиенту дадут возможность отказаться от договора и предоставят контакты кредитной организации для подачи соответствующего заявления.
В противном случае, граждане будут знать о своих кредитах сразу после заключения договора и смогут обратиться за помощью: например, в свой банк или в полицию.
Контекст
В июне 2026 года Госдума приняла закон «Антифрод 2.0», который вводит новые меры защиты от финансового мошенничества. С 2027 года банки будут обязаны возмещать клиентам деньги, похищенные после взлома онлайн-банка, а также смогут проверять устройства на вредоносные программы перед переводами. Кроме того, для россиян установят лимит — не более 20 банковских карт на одного человека.
Закон также вводит ответственность операторов связи за защиту клиентов от мошеннических звонков: компенсировать ущерб будет сторона, которая не выполнила требования безопасности.
При этом из финальной версии документа исключили ранее обсуждавшиеся нормы о подтверждении действий через мессенджер MAX и регистрации на сайтах через российскую электронную почту.