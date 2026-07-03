В работе Авито произошёл сбой 3 июля — пользователи пожаловались на проблемы с доступом более 3,8 тыс. раз

Пользователи Авито массово пожаловались на проблемы в работе сервиса 3 июля, сообщает сервис мониторинга сбоев Downdetector. Количество обращений к 12:00 по московскому времени превысило 3,8 тысячи. Пользователи сообщают, что не могут открыть сайт и мобильное приложение.

В Авито не уверены, сбой это — или нет

По данным сервиса мониторинга, 56% пользователей сообщили о проблемах с работой сайта. Ещё 33% обращений связаны со сбоем мобильного приложения. По словам пользователей, сервис перестал открываться независимо от устройства входа.

Пресс-служба Авито сообщила, что зафиксировала более 300 сообщений о проблемах с работой сервисов в социальных сетях. Тем не менее, команда платформы ищет причину проблем с доступом.

«Видим, что появилось где-то 300+ отзывов в соцсетях на некорректную работу сервисов. Анализируем, это внешние или внутренние факторы. Такое количество инцидентов находится в зоне контроля и ещё не считается сбоем, так как непонятно, на чьей стороне могут быть проблемы», — сообщила пресс-служба Авито.

Тем не менее, команда платформы ищет причину проблем с доступом.

Больше всего сообщений — из Москвы и Санкт-Петербурга

Наибольшее число жалоб зафиксировано от пользователей из Санкт-Петербурга, Московской области, Москвы, Ленинградской области и Краснодарского края.

Чаще всего о неполадках сообщали владельцы устройств на Android — на них пришлось 34% обращений. Ещё 30% жалоб поступило от пользователей Windows, а 28% — от владельцев устройств на iOS.

Это второй крупный сбой Авито за две недели

Предыдущий масштабный сбой в работе Авито произошёл 19 июня. По данным DownDetector, тогда количество жалоб превысило 3,2 тыс. Пользователи сообщали о недоступности сайта и мобильного приложения, а также о невозможности открыть объявления и отправить сообщения продавцам.

В работе сервисов Авито произошёл сбой — пользователи не могут зайти на сайт и в мобильное приложение Число сообщений о проблемах с сервисами Авито превысило 3,2 тысячи Читайте также

Больше всего обращений тогда поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей, а также Самарской области.

Контекст

За последние недели массовые сбои также произошли у других крупных российских сервисов:

Во всех случаях пользователи сообщали о проблемах с доступом к сервисам, работой мобильных приложений, отправкой сообщений и загрузкой контента.