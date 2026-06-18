В работе сервисов ВКонтакте произошёл сбой 18 июня — число жалоб пользователей превысило 3,4 тыс.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» вечером 18 июня сообщили о проблемах в работе сервиса. По данным DownDetector, первые жалобы начали поступать около 17:45 по московскому времени, а уже к 18:15 их количество превысило 3,4 тыс. В VK сообщили Russian Business, что сервисы работают в штатном режиме, а часть пользователей могла столкнуться лишь с кратковременными затруднениями в мобильной версии приложения.

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Пользователи не могли отправлять сообщения и загружать контент

По данным DownDetector, сбой затронул сразу несколько функций платформы. Пользователи жаловались на невозможность загрузить фотографии и другой медиаконтент, открыть публикации, обновить ленту новостей или отправить комментарий. Также поступали сообщения о проблемах с доставкой личных сообщений.

Наиболее распространёнными стали жалобы на работу уведомлений — на них пришлось 34% обращений. Ещё 31% пользователей сообщили о неполадках в мобильном приложении, а 20% — о проблемах с сайтом.

Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Самарской области

Наибольшее число обращений зафиксировано в Санкт-Петербурге. Также о неполадках активно сообщали жители Самарской и Нижегородской областей, Ленинградской области и Москвы.

Основная часть сообщений о проблемах поступила от пользователей устройств на операционной системе iOS. На владельцев техники Apple пришлось 92,5% всех жалоб. Доля пользователей Windows составила менее 5%.

Проблемы затронули VK Видео

Пользователи также сообщили о сбоях в сервисе VK Видео. По данным DownDetector, число обращений превысило 120. Пользователи жалуются, что приложение не открывается или не позволяет получить доступ к контенту.

74% пользователей, которые пожаловались на работу сервиса, имеют устройства на iOS, менее 13% — на Android.

Во ВКонтакте заявили о штатной работе сервиса

В пресс-службе социальной сети сообщили Russian Business, что платформа продолжает работать в обычном режиме.

«ВКонтакте работает в штатном режиме. Часть пользователей могла испытывать краткосрочные затруднения с работой мобильной версии приложения», — сообщили в компании.

О причинах возникновения проблем и масштабе затронутой аудитории представители сервиса не сообщили.