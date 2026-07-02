Яндекс обновил приложение «Разговор» для людей с особенностями слуха и речи — теперь оно работает офлайн

Яндекс выпустил обновление приложения «Разговор» для людей с особенностями слуха и речи. Главным нововведением стала возможность распознавать слова без подключения к интернету. Обновление сервиса уже доступно на устройствах с Android и iOS.

Речь в приложении распознаёт и синтезирует ИИ

В компании отметили, что обновление позволит пользователям продолжать общение в местах с нестабильной связью, во время поездок за город или при временных технических сбоях.

Помимо режима «Диалог» в приложении появился режим «Монолог». Его особенности:

непрерывно преобразует речь в текст,

не имеет ограничений по объёму расшифровки — запись продолжается, пока экран смартфона остаётся включённым,

после завершения текст можно сохранить, экспортировать в PDF или отправить другим пользователям.

Формат подходит для лекций, рабочих встреч, конференций и других продолжительных выступлений.

Обновлённая версия приложения теперь доступна на английском языке. Функция активируется, если английский выбран основным языком в настройках смартфона.

Пользователи смогут сортировать диалоги и искать нужные сообщения

В новой версии приложения появились папки для хранения расшифровок. Нововведение позволит разделять рабочие и личные разговоры или создавать отдельные подборки для разных ситуаций, например посещения магазинов, кафе или салонов красоты.

Кроме того, разработчики добавили поиск по ключевым словам, благодаря которому можно быстро найти нужный диалог или сообщение без просмотра всей истории.

Пользователи «Разговора» теперь могут самостоятельно выбрать светлую или тёмную тему оформления, а также изменить размер шрифта. Новые настройки интерфейса сделают приложение удобнее для людей с особенностями зрения.

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Контекст

Приложение от Яндекса «Разговор» помогает людям с особенностями слуха и речи общаться в повседневной жизни. Сервис с помощью ИИ преобразует речь собеседника в текст, а набранные пользователем сообщения озвучивает с помощью синтеза речи.

По данным Яндекса, в 2025 году приложением воспользовались 272 тыс. человек. За это время пользователи создали более 1,4 млн диалогов в сервисе.