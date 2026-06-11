В Т-Банке произошёл сбой 11 июня — в компании сообщили, что уже работают над восстановлением доступа

11 июня пользователи Т-Банка начали массово сообщать о проблемах в работе сервисов, сообщает сервис мониторинга сбоев DownDetector. Первые жалобы стали поступать около 12:00 по московскому времени, а к 13:50 их количество превысило 1,9 тыс. Клиенты сообщают о сбое в работе мобильного приложения, личного кабинета и проблемах с операциями по переводу средств.

Большая часть жалоб связана с приложением и работой сервиса

Согласно данным мониторинга сбоев, 34% обращений связаны с неполадками мобильного приложения Т-Банка. Ещё столько же сообщений связаны с проблемами в работе сервисов банка. 14% жалоб касаются сбоев в работе личного кабинета.

Среди наиболее распространённых проблем — невозможность открыть онлайн-приложение банка, отсутствие информации о балансе счёта, некорректное отображение переводов и сложности с проведением денежных операций.

Редакция Russian Business направила запрос в пресс-службу банка.

«У некоторых клиентов могут наблюдаться трудности в работе приложения и отображении информации в нем. Работаем над скорейшим восстановлением», — уточнили в пресс-службе Т-Банка.

Больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга

Наиболее активно о неполадках сообщают пользователи из Санкт-Петербурга и Москвы. Также большое число обращений зафиксировано в Московской области, Самарской области и Ленинградской области.

Среди пользователей, столкнувшихся со сбоем, чаще других проблемы фиксируют владельцы устройств на iOS. На них приходится 45% всех обращений. Ещё около трети жалоб поступило от пользователей Android-устройств. Доля обращений от владельцев гаджетов на Windows составила около 17%.

На момент публикации информации о причинах неполадок в работе сервисов Т-Банк не сообщал.

Контекст

Несколько дней назад, 8 июня, сбой в работе сервисов произошёл у ВТБ. Представители банка сообщили, что причиной проблем стала DDoS-атака на инфраструктуру банка. У части клиентов возникли проблемы с доступом к «ВТБ Онлайн» и «ВТБ Бизнес Онлайн», а также с проведением платежей и переводов.

Сбой в работе сервисов ВТБ произошел из-за DDoS-атаки — специалисты банка уже работают над восстановлением доступа Банк рекомендовал использовать банкоматы для переводов и платежей Читайте также

Всплеск жалоб начался около 11:00 мск, а к полудню их число за час превысило 3,3 тыс. Чаще всего пользователи сообщали о недоступности мобильного приложения, проблемах с сайтом и ошибках при проведении операций. Больше всего обращений поступило из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.