МТС Линк запустил маркетплейс ИИ-агентов — пользователи уже могут приобрести цифрового помощника для HR и SMM

МТС Линк запустил маркетплейс ИИ-агентов для решения рабочих задач, сообщает компания. В первой версии пользователям доступны цифровые помощники для HR, продаж, маркетинга и SMM. В будущем организации смогут публиковать собственных агентов и предлагать их другим компаниям, в том числе на платной основе.

Маркетплейс встроен в корпоративное приложение

Маркетплейс встроен в корпоративное приложение МТС Линк и объединяет ИИ-агентов для разных рабочих задач. Среди них — сервис «Ваш помощник», представленный компанией около года назад. Пользователь может задавать ему вопросы по содержанию рабочих встреч и корпоративных чатов, к которым имеет доступ.

Также в маркетплейсе можно приобрести специализированных ИИ-агентов для отдельных задач:

редактор для HR, который помогает составлять описания вакансий;

эксперт по продажам, создающий скрипты и помогающий работать с возражениями клиентов;

маркетолог для подготовки SEO-текстов и карточек товаров;

SMM-менеджер для подготовки контент-планов, публикаций и стратегии продвижения.

В ближайшее время компания также планирует добавить ИИ-секретаря, который сможет находить свободное время в календарях коллег, бронировать его и назначать онлайн-встречи.

Компании смогут продавать своих ИИ-агентов

Клиенты МТС Линк уже могут интегрировать собственных ИИ-агентов в корпоративный мессенджер. В следующих обновлениях пользователи смогут самостоятельно публиковать их в маркетплейсе, чтобы сотрудники быстрее находили нужные сервисы.

Кроме того, компании получат возможность предлагать своих ИИ-агентов другим организациям, в том числе на платной основе.

Самый популярный ИИ-агент — цифровой секретарь

По данным опроса МТС Линк, 67% россиян хотели бы передать ИИ-агентам выполнение рутинных рабочих задач. При этом 13% респондентов, знакомых с технологиями искусственного интеллекта, сообщили, что такие решения уже используются в их компаниях.

Чаще всего компании используют ИИ-агентов в роли цифрового секретаря — решение внедрили 57% организаций. Цифровой секретарь ведёт календарь, составляет протоколы встреч и рассылает их итоги. Следом по популярности идут ИИ-инструменты для подготовки отчётов, документов и презентаций.

Россияне хотели бы поручить ИИ подбор персонала и покупку билетов

Несмотря на растущий интерес к технологии, 33% участников исследования заявили, что не видят необходимости в использовании ИИ-агентов. Остальные 67% готовы поручить искусственному интеллекту хотя бы часть рабочих задач.

Среди наиболее востребованных помощников респонденты назвали: