МТС Линк запустил маркетплейс ИИ-агентов — пользователи уже могут приобрести цифрового помощника для HR и SMM

МТС Линк запустил маркетплейс ИИ-агентов — пользователи уже могут приобрести цифрового помощника для HR и SMMВ будущем сторонние компании смогут публиковать в маркетплейсе своих ИИ-ассистентов
МТС Линк запустил маркетплейс ИИ-агентов для решения рабочих задач, сообщает компания. В первой версии пользователям доступны цифровые помощники для HR, продаж, маркетинга и SMM. В будущем организации смогут публиковать собственных агентов и предлагать их другим компаниям, в том числе на платной основе.
Маркетплейс встроен в корпоративное приложение
Маркетплейс встроен в корпоративное приложение МТС Линк и объединяет ИИ-агентов для разных рабочих задач. Среди них — сервис «Ваш помощник», представленный компанией около года назад. Пользователь может задавать ему вопросы по содержанию рабочих встреч и корпоративных чатов, к которым имеет доступ.
Также в маркетплейсе можно приобрести специализированных ИИ-агентов для отдельных задач:
- редактор для HR, который помогает составлять описания вакансий;
- эксперт по продажам, создающий скрипты и помогающий работать с возражениями клиентов;
- маркетолог для подготовки SEO-текстов и карточек товаров;
- SMM-менеджер для подготовки контент-планов, публикаций и стратегии продвижения.
В ближайшее время компания также планирует добавить ИИ-секретаря, который сможет находить свободное время в календарях коллег, бронировать его и назначать онлайн-встречи.
Компании смогут продавать своих ИИ-агентов
Клиенты МТС Линк уже могут интегрировать собственных ИИ-агентов в корпоративный мессенджер. В следующих обновлениях пользователи смогут самостоятельно публиковать их в маркетплейсе, чтобы сотрудники быстрее находили нужные сервисы.
Кроме того, компании получат возможность предлагать своих ИИ-агентов другим организациям, в том числе на платной основе.
Самый популярный ИИ-агент — цифровой секретарь
По данным опроса МТС Линк, 67% россиян хотели бы передать ИИ-агентам выполнение рутинных рабочих задач. При этом 13% респондентов, знакомых с технологиями искусственного интеллекта, сообщили, что такие решения уже используются в их компаниях.
Чаще всего компании используют ИИ-агентов в роли цифрового секретаря — решение внедрили 57% организаций. Цифровой секретарь ведёт календарь, составляет протоколы встреч и рассылает их итоги. Следом по популярности идут ИИ-инструменты для подготовки отчётов, документов и презентаций.
Россияне хотели бы поручить ИИ подбор персонала и покупку билетов
Несмотря на растущий интерес к технологии, 33% участников исследования заявили, что не видят необходимости в использовании ИИ-агентов. Остальные 67% готовы поручить искусственному интеллекту хотя бы часть рабочих задач.
Среди наиболее востребованных помощников респонденты назвали:
- ИИ-секретаря — 30%;
- помощника по подготовке отчётов — 30%;
- ассистента для ответов на электронную почту — 22%;
- ИИ-офис-менеджера для заказа канцелярии и офисных принадлежностей — 15%;
- помощника по подбору персонала — 12%;
- агента для бронирования билетов — 12%.