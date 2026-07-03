На российский рынок выходит электрический кроссовер GAC Hyptec HT — со встроенной платформой «Яндекс Авто»

На российский рынок вышел китайский электрический кроссовер GAC Hyptec HT со встроенной платформой «Яндекс Авто», сообщили Russian Business в пресс-службе IT-компании. Мультимедийная система с экраном на 14,6 дюйма поддерживает несколько сервисов Яндекса — «Карты», «Музыку» и «Книги». Машина доступна в единственной комплектации, цена стартует от 5,7 млн рублей.

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Электрокроссовер получил большой запас хода — и быстрый разгон

Автомобиль с задним приводом получил электромотор мощностью 245 лошадиных сил — модель разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Батарея ёмкостью 68,8 кВт·ч заряжается с 10% до 80% за 23 минуты. Дальность хода на одном заряде — до 510 км.

В РФ автомобиль доступен в одной комплектации — с отделкой из мягкой кожи Наппа и искусственной замшей. Передние сиденья оборудованы вентиляцией, обогревом и функцией массажа. Цены на новинку стартуют от 5,7 млн рублей.

Цифровые сервисы сделают поездки комфортнее

Автомобиль интегрирован сразу с несколькими сервисами Яндекса, что позволяет водителю:

строить маршруты с учётом пробок и получать звуковые предупреждения о риске проезда на красный сигнал светофора;

слушать песни, подкасты и рекомендации из «Моей волны»;

прослушивать аудиокниги с адаптированным под автомобиль интерфейсом.

Авторизация через Яндекс ID позволит получить доступ к сохранённым настройкам, маршрутам и плейлистам.

За звучание отвечает аудиосистема с 21 динамиком и поддержкой Dolby Atmos.

Контекст

GAC — это крупный китайский автоконцерн из Гуанчжоу, основанный в 1997 году. Компания выпускает легковые автомобили, электромобили, автобусы и работает в том числе через совместные предприятия с Honda, Toyota и другими брендами.

GAC Hyptec HT — не первый автомобиль китайского бренда со встроенным Яндекс Авто. В России также доступны GAC GS8, GAC S7, GAC AION V и GAC S9.