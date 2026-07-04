38% москвичей смирились со стрессом из-за денег — при этом каждый четвёртый прячет деньги под подушкой

Больше половины москвичей не занимаются инвестициями, а каждый четвёртый хранит сбережения под подушкой, следует из опроса сети SUNLIGHT. По данным исследования, денежные вопросы вызывают стресс у 56% горожан. Почти половина респондентов — 48% — справляется с ним, увеличивая рабочую нагрузку. 38% сознательно не предпринимают никаких действий для улучшения своей финансовой ситуации.

Большинство россиян откладывают деньги на здоровье: 24% копят на поход к стоматологу, на путешествие — только 11% Почти половина опрошенных при необходимости готовы оформить кредит или рассрочку на свои цели Читайте также

Больше половины жителей Москвы заявили, что не имеют возможности инвестировать

Согласно результатам опроса, 51% москвичей не инвестируют, хотя у большинства остаются свободные деньги. Так, у 72% опрошенных ежемесячно остаётся около 50 тыс. рублей, а у 19% — около 250 тыс. рублей.

При этом чаще всего жители столицы предпочитают вкладываться не в финансовые инструменты, а в саморазвитие. Так, вкладывать деньги во внешность предпочитают 44% жителей, в здоровье — 35%, в образование — 22%.

26% опрошенных признались, что просто хранят деньги «под подушкой».

Если и инвестируют, то в сельхозугодья и украшения

Среди привычных активов выделяется недвижимость: в её рентабельность верят 43% москвичей, но инвестируют в неё только 19%. Также москвичи предпочитают инвестировать в:

драгметаллы — 25%;

ценные бумаги — 20%;

иностранную валюту — 16%.

Из менее стандартных направлений москвичи чаще всего рассматривают сельхозугодья (42%), склады (31%) и ювелирные украшения (29%).

Денежный вопрос заставляет жителей Москвы нервничать

Чтобы оставаться спокойными, 84% горожан хотели бы иметь заначку свыше 500 тыс. рублей, а 29% нужен минимум 1 млн рублей.

Постоянная необходимость копить заставляет 56% москвичей испытывать стресс. Чтобы преодолеть эту тревогу, 48% опрошенных берут подработки.

При этом 38% смирились с финансовыми трудностями, а 32% предпочитают посвящать свободное время прогулкам.