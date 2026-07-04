38% москвичей смирились со стрессом из-за денег — при этом каждый четвёртый прячет деньги под подушкой

38% москвичей смирились со стрессом из-за денег — при этом каждый четвёртый прячет деньги под подушкойБольшинству жителей столицы для спокойствия достаточно иметь заначку в размере 500 тыс. рублей
Больше половины москвичей не занимаются инвестициями, а каждый четвёртый хранит сбережения под подушкой, следует из опроса сети SUNLIGHT. По данным исследования, денежные вопросы вызывают стресс у 56% горожан. Почти половина респондентов — 48% — справляется с ним, увеличивая рабочую нагрузку. 38% сознательно не предпринимают никаких действий для улучшения своей финансовой ситуации.
Больше половины жителей Москвы заявили, что не имеют возможности инвестировать
Согласно результатам опроса, 51% москвичей не инвестируют, хотя у большинства остаются свободные деньги. Так, у 72% опрошенных ежемесячно остаётся около 50 тыс. рублей, а у 19% — около 250 тыс. рублей.
При этом чаще всего жители столицы предпочитают вкладываться не в финансовые инструменты, а в саморазвитие. Так, вкладывать деньги во внешность предпочитают 44% жителей, в здоровье — 35%, в образование — 22%.
26% опрошенных признались, что просто хранят деньги «под подушкой».
Если и инвестируют, то в сельхозугодья и украшения
Среди привычных активов выделяется недвижимость: в её рентабельность верят 43% москвичей, но инвестируют в неё только 19%. Также москвичи предпочитают инвестировать в:
- драгметаллы — 25%;
- ценные бумаги — 20%;
- иностранную валюту — 16%.
Из менее стандартных направлений москвичи чаще всего рассматривают сельхозугодья (42%), склады (31%) и ювелирные украшения (29%).
Денежный вопрос заставляет жителей Москвы нервничать
Чтобы оставаться спокойными, 84% горожан хотели бы иметь заначку свыше 500 тыс. рублей, а 29% нужен минимум 1 млн рублей.
Постоянная необходимость копить заставляет 56% москвичей испытывать стресс. Чтобы преодолеть эту тревогу, 48% опрошенных берут подработки.
При этом 38% смирились с финансовыми трудностями, а 32% предпочитают посвящать свободное время прогулкам.