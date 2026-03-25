Сбер обновил свой ГигаЧат: ИИ-помощник научился запоминать данные о пользователе и стал вдвое быстрее
У модели появились дополнительные функции для бизнеса
Сбер обновил созданного на базе собственной флагманской модели ИИ-помощника ГигаЧат. Добавили возможность запоминать данные о пользователе и встроенную в интерфейс модели среду для работы с кодом. В компании заявили, что обновленный ИИ-момощник генерирует текстовые ответы в два раза быстрее предыдущей модели.
Сбер расширил возможности GigaChat для пользователей
Одно из ключевых обновлений GigaChat — он теперь запоминает информацию о пользователе и использует её в следующих диалогах. Сервис может сохранять интересы, профессию, цели, привычки, а также данные о близких и питомцах. Но эту функцию при желании можно отключить в настройках профиля.
Сбер добавил в GigaChat автоматический доступ к интернету. Теперь сервис сам ищет информацию, если для ответа нужны свежие данные — например, новости или биржевые котировки. Функция работает и в голосовом режиме, а после разговора в чате сохраняется его текстовая расшифровка.
Новая версия GigaChat отвечает в два раза быстрее: теперь запрос обрабатывают не все мощности модели, а только нужные части — те, что лучше всего подходят под задачу.
Кроме того, у ГигаЧат появилась функция «самопознания»: модель может объяснять, что она умеет и где её ограничения, опираясь на актуальные данные о своих возможностях. В Сбере рассчитывают, что «самопознание» снизит количество неточных или устаревших ответов Для обучения модель дополнительно «прокачали» на академических текстах, коде и материалах по математике, программированию, физике, медицине и финансам.
Сбер добавил в ГигаЧат новые инструменты для разработчиков и бизнеса
В GigaChat появился кодовый интерпретатор — это встроенная среда, где модель может написать код и сразу его выполнить. Внутри чата можно работать с файлами, проводить расчёты, проверять данные и строить графики.
Сбер также открыл код своей флагманской модели GigaChat Ultra. Это позволяет компаниям и стартапам запускать модель у себя — в закрытом контуре — и адаптировать её под собственные задачи и данные.
Контекст
У крупных мировых ИИ-сервисов уже есть функции, которые Сбер добавил в ГигаЧат. ChatGPT от OpenAI умеет запоминать факты о пользователе, искать актуальную информацию в интернете и запускать код в защищённой среде. У Claude от Anthropic есть веб-поиск, функция написания и выполнения кода и инструмент памяти, который позволяет работать с данными пользователя между сессиями. Обновление ГигаЧата — это движение в сторону набора функций, который становится стандартом для крупных мировых ИИ-ассистентов.
На российском рынке у ИИ-помощника «Алисы AI» от Яндекса уже заявлены поиск ответов и анализ файлов, а YandexGPT доступна для корпоративных запросов через API. В Яндекс также сообщают, что YandexGPT используют более 1 тыс. компаний в своих бизнес-приложениях и веб-сервисах.
Подробнее о том, как бизнес применяет нейросети для аналитики, работы с данными, маркетинга, клиентского сервиса, HR и первичного анализа документов, рассказали в обзоре.
- Nintendo сократит выпуск Switch 2 на треть: спрос в начале 2026-го оказался ниже ожиданий Даже запуск эксклюзивной игры «Pokemon: Pokopia» не смог спасти продажи консоли 25 марта 2026, 16:38
- Искусственный интеллект изменит ИТ-отрасль в ближайшие годы — так считают 83% специалистов ИТ-специалисты ожидают сокращений, а лидерами спроса в ИТ станут DevOps- и SRE-инженеры 25 марта 2026, 14:45
- Ирина Лебедева, Т2: «Ключевой принцип — без неприятных сюрпризов» Про современный телеком и игру вдолгую: как ценности управляют системой 25 марта 2026, 09:14
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами