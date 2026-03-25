Сбер обновил свой ГигаЧат: ИИ-помощник научился запоминать данные о пользователе и стал вдвое быстрее

Сбер обновил созданного на базе собственной флагманской модели ИИ-помощника ГигаЧат. Добавили возможность запоминать данные о пользователе и встроенную в интерфейс модели среду для работы с кодом. В компании заявили, что обновленный ИИ-момощник генерирует текстовые ответы в два раза быстрее предыдущей модели.

Сбер расширил возможности GigaChat для пользователей

Одно из ключевых обновлений GigaChat — он теперь запоминает информацию о пользователе и использует её в следующих диалогах. Сервис может сохранять интересы, профессию, цели, привычки, а также данные о близких и питомцах. Но эту функцию при желании можно отключить в настройках профиля.

Сбер добавил в GigaChat автоматический доступ к интернету. Теперь сервис сам ищет информацию, если для ответа нужны свежие данные — например, новости или биржевые котировки. Функция работает и в голосовом режиме, а после разговора в чате сохраняется его текстовая расшифровка.

Новая версия GigaChat отвечает в два раза быстрее: теперь запрос обрабатывают не все мощности модели, а только нужные части — те, что лучше всего подходят под задачу.

Кроме того, у ГигаЧат появилась функция «самопознания»: модель может объяснять, что она умеет и где её ограничения, опираясь на актуальные данные о своих возможностях. В Сбере рассчитывают, что «самопознание» снизит количество неточных или устаревших ответов Для обучения модель дополнительно «прокачали» на академических текстах, коде и материалах по математике, программированию, физике, медицине и финансам.

Сбер добавил в ГигаЧат новые инструменты для разработчиков и бизнеса

В GigaChat появился кодовый интерпретатор — это встроенная среда, где модель может написать код и сразу его выполнить. Внутри чата можно работать с файлами, проводить расчёты, проверять данные и строить графики.

Сбер также открыл код своей флагманской модели GigaChat Ultra. Это позволяет компаниям и стартапам запускать модель у себя — в закрытом контуре — и адаптировать её под собственные задачи и данные.

Контекст

У крупных мировых ИИ-сервисов уже есть функции, которые Сбер добавил в ГигаЧат. ChatGPT от OpenAI умеет запоминать факты о пользователе, искать актуальную информацию в интернете и запускать код в защищённой среде. У Claude от Anthropic есть веб-поиск, функция написания и выполнения кода и инструмент памяти, который позволяет работать с данными пользователя между сессиями. Обновление ГигаЧата — это движение в сторону набора функций, который становится стандартом для крупных мировых ИИ-ассистентов.

На российском рынке у ИИ-помощника «Алисы AI» от Яндекса уже заявлены поиск ответов и анализ файлов, а YandexGPT доступна для корпоративных запросов через API. В Яндекс также сообщают, что YandexGPT используют более 1 тыс. компаний в своих бизнес-приложениях и веб-сервисах.

