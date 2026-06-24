«ВкусВилл» закроет все розничные магазины в Казахстане — товары бренда останутся на полках местных торговых сетей

Российская сеть магазинов «ВкусВилл» полностью закроет собственные физические магазины на территории Казахстана. Как сообщает Forbes Казахстан со ссылкой на заявление ритейлера в соцсетях, точки прекратят работу после 9 августа 2026 года. В рамках пересмотра операционной стратегии компания планирует расширить своё присутствие в B2B-сегменте и на маркетплейсах.

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Расширению бизнеса в стране помешали внутренние стандарты бренда

24 июня во всех местных магазинах сети стартовала тотальная распродажа со скидками до 40%. Последним рабочим днём точек станет 9 августа.

Главной причиной закрытия офлайн-направления стали непреодолимые сложности с масштабированием бизнеса при сохранении жестких внутренних регламентов.

«Сейчас мы пересматриваем стратегию развития: чтобы масштабировать проект, нам нужен ассортимент, который пока сложно обеспечить в полном объёме при сохранении наших технологических стандартов и требований к составу», — уточнили в пресс-службе компании.

Ритейлер сделает ставку на маркетплейсы и сотрудничество с локальным бизнесом

Несмотря на ликвидацию розничных объектов, «ВкусВилл» не планирует окончательно покидать республику. Торговая марка переориентируется на модель оптовых B2B-поставок и e-commerce: продукция компании по-прежнему будет доступна жителям Казахстана на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Кроме того, товары под СТМ*CTM — собственная торговая марка бренда появятся на прилавках местных торговых сетей. В частности, в ближайшее время запустятся регулярные отгрузки в партнерский магазин «Доковил» в Караганде. Руководство компании подчеркнуло, что сейчас находится в процессе активных коммерческих переговоров с другими локальными ритейлерами.

Для лояльных покупателей закрытие пройдет без финансовых потерь. Участникам платной подписки «Фирменный клуб» автоматически вернут деньги за неиспользованный период карты лояльности. Средства поступят на те же счета и карты, с которых производилась оплата.

Контекст

«ВкусВилл» официально вышел на рынок Казахстана в 2024 году, запустив в Алматы четыре розничные точки. За два года присутствия в стране ритейлеру удалось довести долю товаров локального производства под собственной торговой маркой до 30% в ключевых категориях, включая молочную продукцию, кулинарию и хлебобулочные изделия.