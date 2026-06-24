Meta* выпустила первые умные очки в коллаборации с Кайли Дженнер: стоимость — от $299

Meta* представила первые умные очки под собственным брендом — Meta* Glasses. Новинка представлена сразу в трёх версиях — Adventurer, Fury и Glasses by Kylie, созданные с Кайли Дженнер. Стоимость устройств начинается от $299. Ранее компания выпускала очки только в сотрудничестве с Ray-Ban.

Для очков Meta* Glasses доступны 26 вариантов линз

По техническим характеристикам новые очки во многом повторяют Ray-Ban Meta* второго поколения, поступившие в продажу в 2025 году. Устройства оснащены камерой на 12 Мп, поддерживают съёмку видео в 3K и работают до восьми часов от одного заряда аккумулятора. В комплект также входит зарядный кейс, который обеспечивает ещё до 40 часов автономной работы.

Модели отличаются преимущественно дизайном оправы:

Adventurer имеет прямоугольную форму и доступна в стандартном и большом размерах. Стоимость — $299.

имеет прямоугольную форму и доступна в стандартном и большом размерах. Стоимость — $299. Fury имеет более угловатую оправу. Стоимость — $299.

имеет более угловатую оправу. Стоимость — $299. Glasses by Kylie была создана совместно с американской предпринимательницей и блогером Кайли Дженнер: модель получила более тонкую оправу, металлические элементы на переносице и декоративный камень рядом с камерой. Стоимость — $399.

Пользователям доступны 26 вариантов линз и их оттенков, включая версии с диоптриями от -12 до +2,25.

В очки хотели встроить технологию распознавания лиц — но передумали

В устройствах используется новая модель искусственного интеллекта Muse Spark, созданная Meta*. ИИ поддерживает 20 языков, анализирует то, что видит пользователь, может отвечать на запросы человека и выполнять поставленные задачи: от формирования привычек до планирования графика. Также в очках появилась функция Dynamic Photo, которая делает несколько снимков и автоматически выбирает лучший кадр.

В Meta* сообщили, что компания также работала над технологией распознавания лиц для идентификации собеседников пользователя. Однако запуск функции был отложен из-за вопросов конфиденциальности и защиты персональных данных.

Контекст

Meta* представила устройство раньше Apple, которая продолжает работу над собственными очками дополненной реальности.

Ранее стало известно, что Apple перенесла выпуск своих первых AR-очков как минимум на конец 2027 года. Устройство под кодовым названием N50 остаётся одним из ключевых проектов компании в сегменте носимой электроники, хотя ранее его хотели запустить в продажу в 2026 году.

Apple отложила выпуск AR-очков до 2027 года — проект перенесли из-за проблем с новой версией Siri Ранее компания собиралась запустить производство в 2026-м Читайте также

Одной из причин переноса стали задержки с обновлением Siri. Apple рассчитывает, что взаимодействие с AR-очками будет во многом строиться вокруг ИИ-ассистента, поэтому компания хочет довести технологию до необходимого уровня перед выходом на рынок.

Ранее, на конференции WWDC 2026 Apple сделала главный акцент на развитии искусственного интеллекта в устройствах. Компания представила обновлённую Siri AI, которая получила доступ к приложениям и данным пользователя, научилась понимать контекст и выполнять цепочки действий между разными сервисами.

Подробнее о презентации Apple — в материале Russian Business.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.