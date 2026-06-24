Выручка финтех-компаний в России достигла 67,2 млрд ₽ в I квартале 2026-го: крупнейший сегмент — платёжные сервисы

Выручка топ-100 российских финтех-компаний в I квартале 2026 года выросла на 11% — до 67,2 млрд рублей, говорится в исследовании Smart Ranking, с которым ознакомился Russian Business. Самый заметный рост показали сервисы переводов, платежей и бухгалтерских расчётов. Лидером по выручке на финтех-рынке стала компания ЮMoney — с показателем 8,7 млрд рублей. Однако всё больше компаний говорят не о дальнейшем масштабировании, а о сохранении операционной эффективности после повышения НДС .

Треть всех доходов рынка приходится всего на 3 компании

Лидером российского финтех-рынка по итогам первого квартала стала ЮMoney. По оценке Smart Ranking, компания заработала 8,7 млрд рублей — на 15% больше, чем годом ранее. На её долю приходится около 13% совокупной выручки участников рейтинга.

Второе место занял разработчик корпоративного программного обеспечения и сервисов электронной отчётности «Тензор» с выручкой 6,2 млрд рублей и ростом на 17%,

На третьем месте — цифровая платформа для оплаты топлива и управления автопарками Benzuber с показателем 5 млрд рублей и ростом на 8,65%. Вместе три крупнейшие компании формируют около 29% выручки рынка.

В первую десятку также вошли:

сервис денежных переводов KoronaPay,

финансовый маркетплейс «Сравни»,

сервис электронного документооборота и отчётности «Контур.Экстерн»,

платформа для работы с внештатными специалистами Solar Staff,

разработчик кассовых решений «Эвотор»,

платёжный сервис «Бест2Пэй»,

производитель оборудования и программного обеспечения для автоматизации торговли АТОЛ.

На топ-10 игроков приходится около 56% выручки российского финтех-рынка, говорится в исследовании.

Самый заметный рост — у платёжного сервиса А3

Самую высокую динамику среди участников рейтинга показал «Платёжный сервис А3». Его выручка в первом квартале 2026 года выросла на 145% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 702 млн рублей.

Генеральный директор «Платёжного сервиса А3» Алексей Одедесион сообщил, что компания перевыполнила планы по всем продуктам на 20–60%. По его словам, на результат повлияли решения команды, принятые в ответ на внешние вызовы, а также долгосрочная стратегия развития.

Более четверти рынка приходится на платёжные сервисы

Крупнейшим сегментом российского финтеха остаются платёжные сервисы. Их выручка в первом квартале составила 17,8 млрд рублей, а доля рынка достигла 26,4%. За год выручка сегмента выросла на 15,6%.

На втором месте находятся системы бухгалтерских расчётов с выручкой 10,6 млрд рублей и ростом на 17,1%. Третью строчку занимают разработчики и платформы — 10,5 млрд рублей и рост на 2,7%.

Наибольшую динамику среди крупных сегментов показали сервисы переводов средств. Их выручка выросла на 20% год к году — до 5,2 млрд рублей. Аналитики Smart Ranking связывают рост в том числе с усилением контроля за банковскими P2P-переводами, что повышает спрос на регулируемые платёжные сервисы.

НДС стал главным вызовом для финтех-компаний

Главным вызовом первого квартала участники рынка называют введение с 1 января НДС в размере 22% на ИТ-продукты. Это потребовало пересмотра бизнес-моделей и увеличило расходы компаний.

«С января 2026 года информационно-технологическое взаимодействие облагается НДС. Для нас это несколько сотен миллионов дополнительных расходов в год. Плюс частичная потеря конкурентного преимущества — банковские операции НДС по-прежнему не облагаются. Ответ один: менять бизнес-модель. Именно этим и занимаемся», — отметил генеральный директор «Платёжного сервиса А3» Алексей Одедесион.

В ЮMoney также сообщили, что компании пришлось адаптировать учёт под новые правила НДС и одновременно направлять значительную часть ИТ-ресурсов на импортозамещение.

Финтех делает ставку на ИИ и отходит от супераппов

Аналитики Smart Ranking и участники рынка выделили несколько ключевых трендов, которые будут определять развитие финтеха в ближайшие годы:

ИИ начал приносить практическую пользу. Компании используют его для проведения платежей, персонализации сервисов и автоматизации внутренних процессов.

Эпоха супераппов уходит. Вместо универсальных платформ рынок всё чаще делает ставку на продукты для конкретных задач и отдельных категорий клиентов.

Маркетплейсы становятся банками, а банки строят экосистемы. Компании всё активнее заходят на территорию друг друга, пытаясь удержать клиента внутри своих сервисов.

Зарабатывать на одних транзакциях становится сложнее. Поэтому компании всё чаще предлагают дополнительные услуги и стараются глубже работать с уже существующей клиентской базой.

Директор по развитию цифрового бизнеса ПАО «Ростелеком» Дмитрий Рейдман назвал главным технологическим трендом AI banking. По его словам, искусственный интеллект всё чаще используется для персонализации финансовых продуктов в реальном времени и помогает не только снижать расходы, но и увеличивать выручку.

Компании всё чаще считают деньги, а не гонятся за ростом

Участники рынка отмечают, что в отрасли усиливается запрос на эффективность и окупаемость ИТ-решений. Компании стали осторожнее выбирать поставщиков и чаще оценивать финансовый эффект от внедрения новых продуктов.

По мнению аналитиков Smart Ranking и участников рынка, во второй половине 2026 года развитие финтеха в России сохранит положительную динамику. Среди возможных драйверов роста:

дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики,

запуск массового доступа к цифровому рублю с 1 сентября.

Фокус рынка постепенно смещается с борьбы за долю рынка на устойчивость бизнес-моделей и операционную эффективность, подчеркивают авторы исследования.