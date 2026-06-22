На регате Digital Club встретятся представители бизнеса — среди них «Аэрофлот», ВТБ и Ozon Банк

3 июля в яхт-клубе Sky River на Клязьминском водохранилище пройдёт регата для представителей бизнеса и рекламного рынка. Её не в первый раз организует Digital Club — сообщество специалистов в сфере маркетинга, рекламы и диджитал-коммуникаций.

На мероприятии пройдут парусные гонки и деловые встречи

В программе заявлены парусные гонки на спортивных яхтах. Участники будут соревноваться командами на протяжении двух часов. Помимо соревнований, на территории яхт-клуба организуют фестивальную программу с лаунж-зонами, фудкортами и церемонией награждения победителей.

Среди гостей — банки, ретейлеры и девелоперы

На мероприятие заявлены представители «Аэрофлота», Детского мира, ПСБ, Ozon Банка, ВТБ, Газпромбанка, «Самолёта», «Ситилинка», «Золотого Яблока», Okko, «Магнита», «Мосбиржи», Natura Siberica, Ascona и других компаний из сфер финансов, ретейла, недвижимости, фармацевтики и производства.

По словам организаторов, регата должна стать площадкой для общения представителей бизнеса и рекламной индустрии вне конференций и отраслевых форумов.

Контекст

Digital Club — это сообщество для диджитал-специалистов, где эксперты рынка общаются и обмениваются опытом. Помимо регаты, Digital Club проводит отраслевые форумы, встречи, тематические вечеринки с нетворкингом и другие профессиональные мероприятия.