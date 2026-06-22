VK, «Яндекс» и «Авито Реклама» выступят на конференции «AdIndex Сити»: главная тема — влияние ИИ

Главной темой «AdIndex Сити» станет влияние новых технологий на рекламную индустрию. На конференции, которая пройдёт в пространстве LOFT#8 в Москве, обсудят, как искусственный интеллект меняет рекламный бизнес и маркетинговые команды, что происходит с поведением аудитории и какие данные помогают участникам рынка принимать решения.

Конференцию откроет дискуссия об экономике рекламы и роли ИИ

Главным событием деловой программы станет пленарная дискуссия «Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка». В ней примут участие представители «Авито Рекламы», «Яндекса», VK, МТС AdTech и других компаний.

На дискуссии поговорят:

как меняется экономика рекламы;

какую роль искусственный интеллект играет в работе маркетинговых команд;

как изменилось поведение аудитории в условиях информационной перегрузки;

какие данные и метрики используют участники рынка для принятия решений;

как медиа, платформы и бренды конкурируют за внимание пользователей;

какие компетенции становятся востребованными в рекламной индустрии.

Программа разделена на восемь направлений

Помимо пленарной сессии, организаторы подготовили восемь тематических направлений для специалистов по маркетингу, рекламе и коммуникациям. Программа включает следующие секции:

«Индустрия впечатлений и коммуникаций» — для специалистов по PR, SMM, контенту и инфлюенс-маркетингу;

«Рекламный инвентарь и технологии» — о рекламных технологиях и инструментах размещения рекламы;

«Технологии и аналитика» — о сквозной аналитике, эконометрике, SEO и предиктивных моделях;

«Экосистема в цифре и цифрах» — об инструментах диджитал-рекламы, видеокампаниях и цифровой наружной рекламе;

«Рекламные кейсы» — с разбором практических примеров;

«Эффективная реклама» — о подходах к росту продаж и рекламной эффективности;

«Поведенческая экономика — от истории до транзакции» — о потребительском поведении, нейромаркетинге и поведенческой экономике.

Вечером вручат новую отраслевую премию

Завершит конференцию церемония вручения премии «Высокая Технология». Её лауреатов определят по итогам исследования «Технологический Индекс» AdIndex, основанного на оценках рекламодателей, агентств и платформ.

Премией отметят лучшие технологические решения для рекламы, маркетинга и работы с аудиторией. Победителей выберут на основе актуальных результатов исследования.

Контекст

AdIndex — российское отраслевое издание о рекламе, маркетинге и медиа. Конференция «AdIndex Сити» проходит ежегодно. Она посвящена ключевым тенденциям рекламного рынка и собирает представителей брендов, агентств, медиакомпаний и рекламных платформ.