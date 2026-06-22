VK, «Яндекс» и «Авито Реклама» выступят на конференции «AdIndex Сити»: главная тема — влияние ИИ

VK, «Яндекс» и «Авито Реклама» выступят на конференции «AdIndex Сити»: главная тема — влияние ИИ26 июня в Москве встретятся представители агентств, брендов, медиа и рекламных платформ
Главной темой «AdIndex Сити» станет влияние новых технологий на рекламную индустрию. На конференции, которая пройдёт в пространстве LOFT#8 в Москве, обсудят, как искусственный интеллект меняет рекламный бизнес и маркетинговые команды, что происходит с поведением аудитории и какие данные помогают участникам рынка принимать решения.
Конференцию откроет дискуссия об экономике рекламы и роли ИИ
Главным событием деловой программы станет пленарная дискуссия «Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка». В ней примут участие представители «Авито Рекламы», «Яндекса», VK, МТС AdTech и других компаний.
На дискуссии поговорят:
- как меняется экономика рекламы;
- какую роль искусственный интеллект играет в работе маркетинговых команд;
- как изменилось поведение аудитории в условиях информационной перегрузки;
- какие данные и метрики используют участники рынка для принятия решений;
- как медиа, платформы и бренды конкурируют за внимание пользователей;
- какие компетенции становятся востребованными в рекламной индустрии.
Программа разделена на восемь направлений
Помимо пленарной сессии, организаторы подготовили восемь тематических направлений для специалистов по маркетингу, рекламе и коммуникациям. Программа включает следующие секции:
- «Индустрия впечатлений и коммуникаций» — для специалистов по PR, SMM, контенту и инфлюенс-маркетингу;
- «Рекламный инвентарь и технологии» — о рекламных технологиях и инструментах размещения рекламы;
- «Технологии и аналитика» — о сквозной аналитике, эконометрике, SEO и предиктивных моделях;
- «Экосистема в цифре и цифрах» — об инструментах диджитал-рекламы, видеокампаниях и цифровой наружной рекламе;
- «Рекламные кейсы» — с разбором практических примеров;
- «Эффективная реклама» — о подходах к росту продаж и рекламной эффективности;
- «Поведенческая экономика — от истории до транзакции» — о потребительском поведении, нейромаркетинге и поведенческой экономике.
Вечером вручат новую отраслевую премию
Завершит конференцию церемония вручения премии «Высокая Технология». Её лауреатов определят по итогам исследования «Технологический Индекс» AdIndex, основанного на оценках рекламодателей, агентств и платформ.
Премией отметят лучшие технологические решения для рекламы, маркетинга и работы с аудиторией. Победителей выберут на основе актуальных результатов исследования.
Контекст
AdIndex — российское отраслевое издание о рекламе, маркетинге и медиа. Конференция «AdIndex Сити» проходит ежегодно. Она посвящена ключевым тенденциям рекламного рынка и собирает представителей брендов, агентств, медиакомпаний и рекламных платформ.
Вечером вручат новую отраслевую премию
Завершит конференцию церемония вручения премии «Высокая Технология». Её лауреатов определят по итогам исследования «Технологический Индекс» AdIndex, основанного на оценках рекламодателей, агентств и платформ.
Премией отметят лучшие технологические решения для рекламы, маркетинга и работы с аудиторией. Победителей выберут на основе актуальных результатов исследования.
Контекст
AdIndex — российское отраслевое издание о рекламе, маркетинге и медиа. Конференция «AdIndex Сити» проходит ежегодно. Она посвящена ключевым тенденциям рекламного рынка и собирает представителей брендов, агентств, медиакомпаний и рекламных платформ.