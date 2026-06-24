КИОН объявил о назначении директора по развитию — должность займёт бывший топ-менеджер VK Games

В холдинге ON Медиа объявили о назначении директора по развитию онлайн-кинотеатра КИОН — должность занял Александр Панченко. Ранее он отвечал за стратегический рост и монетизацию в VK Games. В новой роли Александр Панченко будет укреплять позиции КИОН на рынке цифровых развлечений.

Новый топ-менеджер КИОН более 12 лет занимался развитием крупного бизнеса

До работы в КИОН Александр Панченко отвечал за развитие VK Games, запуск новых направлений, монетизацию продуктов и реализацию стратегических проектов. С 2024 года топ-менеджер объединял команды сервиса в единую структуру, а также работал над развитием новых источников дохода и повышением эффективности существующих бизнес-моделей VK Games.

До этого Александр Панченко занимал руководящие должности в азербайджанском маркетплейсе Umico Market, онлайн-платформе для покупок SeverX, экспресс-доставки товаров SaveTime и сервисе интернет-эквайринга CloudPayments.

Опыт нового топ-менеджера поможет усилить позиции КИОН на рынке

Генеральный директор кластера КИОН Алексей Иванов отметил, что сегодня онлайн-кинотеатрам важно не только создавать контент, но и делать платформу удобной для пользователей. Это поможет КИОН усилить свои позиции на рынке цифровых развлечений.

Новый директор по развитию платформы Александр Панченко подчеркнул, что видит дальнейшее развитие онлайн-кинотеатра в сочетании качественного контента и удобных цифровых сервисов.

«За последние годы я много работал с digital-продуктами, где рост складывается из последовательной работы с пользовательским путем: как человек приходит в сервис, что помогает ему быстро найти нужный контент, почему он возвращается снова. В КИОН для меня особенно интересно соединить эту продуктовую логику с сильным контентом», — сообщил Александр Панченко, директор по развитию онлайн-кинотеатра КИОН.

Контекст

Сервисы кластера КИОН ежедневно посещают около 3 млн человек. За год после объединения онлайн-кинотеатра КИОН, сервиса «Строки» и МТС Музыки, которое произошло в апреле 2025-го, число пользователей, которые используют сразу два и более сервиса экосистемы, выросло на 30%.

Суммарное время потребления контента превысило 3,5 млрд часов. Наиболее заметный рост показал сервис «Строки» — его аудитория увеличилась на 40%.