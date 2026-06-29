Владислав Бакальчук выпустил книгу об истории создания Wildberries — пока оформить предзаказ можно только в М.Видео

Владислав Бакальчук сообщил о выпуске своей автобиографии «История крупнейшего маркетплейса в России. Изменить всё вместе с Вайлдберриз». В ней предприниматель рассказывает о развитии Wildberries и собственном карьерном пути. Пока предзаказ книги доступен только в М.Видео — сам Бакальчук занимает должность генерального директора компании.

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В книге Бакальчук рассказал о принципах, которых придерживался при создании Wildberries

В книге описаны первые попытки Владислава Бакальчука начать собственное дело— включая успешные и неудачные проекты. Кроме того, автор рассказывает о принципах, которых придерживался при создании компании Wildberries.

По словам Владислава Бакальчука, в автобиографии он решил рассказать историю Wildberries через призму бизнеса, семьи и людей, сыгравших важную роль в его жизни. Предприниматель также отметил, что во время работы над книгой смог иначе взглянуть на некоторые эпизоды собственной биографии.

Ранее книгу об истории Wildberries выпустила Татьяна Ким

В июне 2026 года Татьяна Ким, основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries, объявила о выходе книги «Дикие ягодки: начало», посвящённой истории создания и развития Wildberries.

По словам предпринимательницы, она решила рассказать историю компании «из первых уст», чтобы «не осталось белых пятен, домыслов и попыток переписать историю». Работа над книгой велась совместно с сотрудниками, которые стояли у истоков бизнеса. Издание разделено на две части — до и после 2020 года.

Как отметила Татьяна Ким, книгу не стоит воспринимать как личные мемуары. По её словам, это общая летопись компании, отражающая вклад людей, которые участвовали в становлении Wildberries. Предпринимательница подчеркнула, что успех маркетплейса стал результатом работы многотысячной команды и доверия миллионов покупателей, а не заслугой одного человека.

Контекст

Владислав Бакальчук — один из основателей Wildberries. В 2004 году вместе с супругой Татьяной Ким он запустил интернет-магазин одежды, который впоследствии вырос в крупнейший маркетплейс России. В компании Бакальчук отвечал за развитие логистической, складской, банковской и ИТ-инфраструктуры. В декабре 2025 года, после развода с Татьяной Ким, предприниматель полностью вышел из капитала Wildberries.

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В 2025 году Бакальчук перешёл в «М.Видео-Эльдорадо», где занялся цифровой трансформацией маркетплейса. Вскоре он занял должность генерального директора компании.