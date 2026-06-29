Российский разработчик «МойОфис» сообщил об убытке почти в 9 млрд ₽ — компанию ожидает масштабная реструктуризация

Российская компания «Новые облачные технологии», разработчик аналога Microsoft Office «МойОфис», опубликовала скорректированные финансовые итоги за 2025 год, сообщает РБК. Чистый убыток IT-компании составил рекордные 8,82 млрд рублей вместо 4,02 млрд рублей, как было заявлено ранее. Выручку компании оценили в 1,02 млрд — это почти на 50% меньше, чем в 2024 году.

Убыток скорректировали после переоценки софта

Первую версию финансовой отчетности за 2025 год компания сдала весной, но к тому моменту аудит активов еще не был завершен. Впоследствии компания изменила оценку нематериальных активов — их итоговая стоимость составила 5,29 млрд рублей вместо первоначальных 10,16 млрд.

Разницу в 4,87 млрд рублей разработчик перенес в «Прочие расходы», которые в новой отчетности увеличились с 335 млн до 7,39 млрд рублей.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель в разговоре с РБК отметил, что перевод такой крупной суммы в графу расходов — это не просто «техническая правка», поэтому такая корректировка обычно означает пересмотр способности активов приносить выгоду в будущем либо оценку того, правомерно ли они «были капитализированы».

«МойОфис» продолжает обслуживать клиентов

Представитель компании сообщил, что «МойОфис» продолжает разработку и выпуск новых версий продуктов, а также выполняет обязательства перед заказчиками.

По данным РБК, среди клиентов компании, например, значатся «Росатом» и ВТБ. Ранее они приобрели по 100 тысяч лицензий «МойОфис» на сумму 1,1 и 1,2 млрд рублей соответственно.

Компания проводит реструктуризацию и сокращения

По данным отчетности, в 2026 году «МойОфис» начал реструктуризацию бизнеса: в её рамках компания заморозила разработку ряда сервисов и программ, что повлекло за собой кадровые перестановки.

Еще в мае 2026 года СМИ сообщали о массовых увольнениях в «МойОфис». До этого CEO Вячеслав Закоржевский предупреждал сотрудников о дефиците бюджета и необходимости перестройки бизнеса.

Председатель первичной профсоюзной организации «Новых облачных технологий» Артем Семенов сообщил РБК, что в конце марта 2026 года в компании работали 1073 сотрудника, а к 22 июня — только 278. По его словам, сокращения уже завершаются, оставшегося штата хватит для продолжения работы.

Сейчас компания намерена сконцентрировать внимание на базовых редакторах текста, презентаций и таблиц. В документе поясняется, что это позволит компании направить силы на направления с высоким спросом и «выйти на полную окупаемость».

Контекст

Компания «МойОфис» работает с 2013 года. В марте 2016-го ее решения включили в реестр российского ПО.

Разработчик делает программы, сервисы и приложения для работы с документами и общения в организациях. Его продукты используют более 12 тысяч клиентов, включая госструктуры и крупных корпоративных клиентов.