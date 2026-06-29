Х5 прекратила закупать сладости Kinder и Raffaello — сеть сочла цены производителя «необоснованно высокими»

Торговые сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток» перестали закупать продукцию кондитерской компании «Ферреро Руссия», сообщает РБК. В Х5 подтвердили изданию, что поставки были приостановлены по причине слишком высоких цен от производителя. По словам представителей магазинов, запасов продукции в магазинах хватит ещё примерно на месяц.

С полок «Пятёрочки» и «Перекрёстка» исчезнут также Nutella и Tic Tac

Под приостановку закупок попала продукция Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac. Все они выпускаются компанией «Ферреро Руссия», которая входит в итальянскую Ferrero Group.

В Х5 сообщили РБК, что сеть магазинов берёт на себя расходы на логистику, работу инфраструктуры и обеспечение продаж продукции «Ферреро Руссия» по всей стране. Несмотря на это, производитель сладостей значительно увеличил закупочную стоимость своей продукции. Продажи товаров от «Ферреро Руссия» не приносят доход, который смог бы компенсировать повышение цен.

В Х5 заявили изданию, что не готовы увеличивать стоимость товаров для покупателей, из-за чего вынуждены приостановить сотрудничество.

Х5 готова вернуться к переговорам с «Ферреро Руссия»

Представители российской сети магазинов сообщили РБК, что неоднократно предлагали «Ферреро Руссия» изменить коммерческие условия закупки продукции, однако договориться сторонам не удалось. Продолжение сотрудничества в нынешнем формате в Х5 считают экономически необоснованным.

По данным РБК, компания не исключает возобновления работы с поставщиком. По оценке Х5, имеющихся запасов продукции Ferrero в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» хватит чуть более чем на месяц.

Параллельно группа Х5 ведёт переговоры с другими производителями сладостей. Речь идёт как о российских компаниях, так и о поставщиках из дружественных стран.

Контекст

Похожая ситуация произошла летом прошлого года. Тогда Х5 отказалась от закупок продукции Mars, объяснив это тем, что предложенные поставщиком коммерческие условия не соответствовали принципам справедливого ценообразования.

Ограничения коснулись брендов Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», M&M's, Skittles, Orbit, Eclipse и Wrigley's. Переговоры Х5 с Mars длились два месяца. Уже в сентябре продукция компании вернулась в ассортимент магазинов.