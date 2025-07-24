Х5 замораживает Mars: ритейлер останавливает отгрузки батончиков Snickers и Twix

Х5 приостанавливает закупки продукции компании Mars для «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Ритейлер объясняет решение несоответствием условий принципам справедливого ценообразования: закупочные цены, предложенные поставщиком, оказались выше рыночных ориентиров. Переговоры к компромиссу не привели.

Несогласованные цифры и принципиальная позиция

Крупнейший российский ритейлер Х5 приостановил отгрузки продукции Mars в магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Компания сообщила, что условия, предложенные поставщиком, не устроили ритейлера ни по формуле, ни по логике — цены, по мнению Х5, существенно превышают рыночные ориентиры и не отражают масштаб закупок и многолетний характер сотрудничества.

Переговоры между ритейлером и производителем оказались безрезультатны. Как отмечает Х5, формула, предложенная Mars, не отвечает принципам долгосрочного партнёрства: речь идёт о повышенных закупочных ценах, которые не подтверждаются рыночными условиями и внутренней аналитикой сети. В компании подчёркивают, что искусственное завышение стоимости недопустимо — особенно в условиях высокой чувствительности потребителей к ценам на базовые товары.

Приоритет — полка, а не бренд

В Х5 настаивают: задача розничной сети — обеспечить покупателю доступные и прозрачные условия. В компании прямо называют себя социально ориентированным бизнесом и указывают, что работают в 75 регионах России, обслуживая миллионы семей.

Удержание цены — стратегический приоритет, и если для этого нужно отказаться от поставок, компания пойдёт на это. При этом в Х5 подчёркивают, что остаются открыты к диалогу и заинтересованы в продолжении сотрудничества — при условии, что ценообразование станет справедливым.

Ставка на локальных производителей

В ритейлере не исключают, что пауза в поставках Mars может перераспределить долю категории в сторону отечественных производителей с более конкурентной ценой. Такой шаг укладывается в стратегию Х5 по усилению локального ассортимента и расширению доли товаров с «оптимальным прайсингом».

Компания будет отбирать поставщиков, исходя из трёх параметров:

цена,

стабильность,

адаптивность.

Привлекательность бренда на полке больше не даёт иммунитета — особенно если бренд становится дорогим для основной аудитории.

Что это означает для рынка

История с Mars показывает: даже стабильные долговременные контракты могут оказаться под вопросом. Рынок становится чувствительным к любой нестыковке в прайсинге, и с обеих сторон растёт готовность ставить переговоры на паузу.

Маркетинговый вес бренда теперь не является решающим фактором. Ритейл и поставщики действуют прагматично — и если одни временно уходят, другие быстро занимают их место. Вопрос только в скорости реакции.

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