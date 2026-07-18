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Новую AUDI E7X привезут в Россию — продавать кроссовер будут за 12 млн ₽

Модель будет стоить в 3 раза дороже, чем в Китае, — из-за параллельного импорта
18 июля 2026, 10:00
Время прочтения 2 минуты
Автомобиль AUDI E7X
Фото: Audi
Автомобили
Россия
Автор:
Никита Черников

Премиальный электрический кроссовер AUDI E7X в ближайшее время появится на российском рынке. Как сообщает издание «За рулём», автомобиль ввезут в страну по схеме параллельного импорта. Ориентировочная стоимость новинки составит около 12 млн рублей.

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Модель поставляют в РФ по параллельному импорту
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AUDI E7X создали специально для китайского рынка

E7X — вторая модель нового бренда AUDI. Его создала немецкая Audi совместно с китайским концерном SAIC. Автомобили марки отличаются от привычных моделей Audi отсутствием фирменных четырёх колец — вместо них на кузове размещён логотип с надписью AUDI.

AUDI E7X представляет собой большой пятиместный электрический кроссовер. Среди его особенностей — система проекции подсказок на дорогу, дисплей во всю ширину передней панели, потолочный дисплей для задних пассажиров и кресла с режимом «нулевой гравитации», снижающим нагрузку на спину.

Базовая заднеприводная версия имеет мощность 408 л.с. и в зависимости от комплектации способна проехать без подзарядки до 751 км. Топовая полноприводная модификация выдаёт 670 л.с. — именно её, как ожидается, привезут в Россию.

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Стоимость кроссовера в России — в 3 раза больше, чем в Китае

По информации издания «За рулём», поставками AUDI E7X в России займется дилерская сеть «Рольф» — машину привезут в страну по параллельному импорту.

По словам директора по продажам новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова, стоимость новинки составит около 12 млн рублей. В Китае стоимость AUDI E7X составляет от 269,8 тыс. до 359,8 тыс. юаней — примерно 3,1–4,1 млн рублей.

Контекст

Ранее BMW открыла предзаказы на пятое поколение кроссовера X5. Модель уже доступна для предзаказа в Германии по цене €95 750 — около 8,57 млн рублей.

Российские дилеры уже подтвердили готовность начать поставки BMW X5. Продавцы рассчитывают привезти первые автомобили до конца года по цене 16–17 млн рублей.

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