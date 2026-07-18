«Набрать долгов и рассчитывать на их списание не получится»: эксперты — о сокращении количества банкротств в России

В России замедлился рост числа потребительских банкротств, сообщает «Коммерсант». За первое полугодие 2026 года суды признали банкротами 277,5 тыс. граждан — всего на 6,8% больше, чем годом ранее. Ещё недавно количество процедур росло на 20–30% каждые полгода. Опрошенные Russian Business эксперты подтверждают, что списать долги через банкротство становится сложнее.

Суды почти втрое чаще отказывают в списании долгов

По данным Федресурса, на которые ссылается «Коммерсант», во II квартале 2026 года число новых банкротств выросло всего на 0,9% год к году. Для сравнения: годом ранее прирост составлял 36,4%. Замедлился и рост внесудебных процедур через МФЦ — за первое полугодие их количество увеличилось на 9,1%, тогда как год назад рост превышал 24%.

Руководитель Федресурса Алексей Юхнин сообщил изданию, что за первое полугодие суды стали в 2,9 раза чаще отказывать гражданам в списании долгов. Чаще всего это касается должников, чьё поведение суд считает недобросовестным.

Банки стали строже оценивать заёмщиков, а суды — чаще реструктуризировать долги

Опрошенные Russian Business юристы связывают замедление числа банкротств сразу с несколькими причинами:

банки стали осторожнее выдавать кредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой,

сами граждане начали лучше понимать последствия процедуры.

Управляющий партнёр юридической фирмы a3.legal Антон Иванов считает, что изменилось отношение не только кредиторов, но и самих заёмщиков.

«Должники всё чаще сталкиваются с риском того, что процедура завершится без освобождения от непогашенных обязательств. Банкротство перестало восприниматься как гарантированный способ списать накопившиеся долги», — отметил управляющий партнёр юридической фирмы a3.legal Антон Иванов.

Схожей точки зрения придерживается судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью Илья Васильчук. По его словам, после нескольких лет активного роста рынок постепенно насыщается. Многие граждане, которые рассматривали банкротство как способ избавиться от долгов, уже воспользовались этой возможностью. Кроме того, ужесточилась и сама процедура.

«Банки и МФО стали строже оценивать заёмщиков с высокой долговой нагрузкой <...> Суды стали строже относиться к добросовестности должников», — подчеркнул эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью Илья Васильчук.

Эксперты указывают на тенденцию: всё чаще гражданина не признают банкротом, а просто реструктуризируют его задолженность.

«Основной альтернативой банкротству является реструктуризация долга. Это процедура, при которой суд утверждает план погашения задолженности на срок до пяти лет с учетом прожиточного минимума должника и его иждивенцев», — отметила адвокат, правозащитник, члена Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Екатерина Кутузова.

Суды оценивают не только размер долга, но и поведение заёмщика

По словам судебного юриста, эксперта по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью Ильи Васильчука, в 2026 году суды стали строже оценивать добросовестность должников. Теперь они обращают внимание на следующие факторы:

размер долгов,

причину оформления кредитов,

способы распоряжения деньгами,

добросовестность исполнения обязательств,

раскрытие сведений об имуществе и сотрудничечтсво с финансовым управляющим.

«Просто набрать долгов, подать заявление о банкротстве и рассчитывать на их автоматическое списание сейчас уже не получится. Процедура имеет серьёзные ограничения», — заявил управляющий партнёр юридической фирмы a3.legal Антон Иванов.

Суд может отказать в банкротстве, если должник получил несколько кредитов за короткий срок и не сообщил последующим кредиторам о новых обязательствах, пояснила юрист по банкротству физических лиц юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Яна Левентырь.

К отказу также могут привести:

сокрытие имущества, доходов, зарубежных счетов или активов, оформленных на связанных лиц;

ложные сведения при получении кредита, включая завышенный доход или поддельные документы;

продажа или дарение имущества по заниженной цене незадолго до банкротства;

отказ передавать финансовому управляющему сведения о доходах, имуществе и сделках;

крупные покупки, поездки и платные услуги при заявленном отсутствии дохода;

получение займа при очевидной невозможности его вернуть.

Управляющий партнёр юридической фирмы a3.legal Антон Иванов добавил, что некоторые долги нельзя списать даже в том случае, если суд признает должника добросовестным. В качестве примера он привёл обязательства, возникшие из-за возмещения ущерба после ДТП.

Добросовестные должники по-прежнему могут списать долги

Несмотря на увеличение числа отказов в 2,9 раза, их доля остаётся небольшой. По оценкам опрошенных Russian Business юристов, она составляет около 2,1–2,5% от завершённых процедур.

«Действительно, в этом году возросло количество отказов в списании задолженностей, но в совокупности доля таких отказов составляет менее 2,5% от общего количества дел, поэтому говорить о том, что банкротство для граждан становится недоступным — преждевременно», — подчеркнула юрист по банкротству физических лиц юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Яна Левентырь.

Эксперты сходятся во мнении, что добросовестные граждане, которые действительно не могут обслуживать долги, по-прежнему сохраняют высокие шансы на их списание.

Заёмщикам доступны альтернативные способы снизить долговую нагрузку

Если финансовые трудности носят временный характер, эксперты рекомендуют сначала рассмотреть другие варианты:

кредитные каникулы,

снижение ежемесячного платежа,

продление срока кредита,

рефинансирование нескольких займов,

добровольная продажа имущества для погашения задолженности.

Должник и кредитор также могут заключить мировое соглашение. Оно позволяет договориться о рассрочке, отсрочке или частичном списании пеней и штрафов, в том числе уже во время процедуры банкротства.

Ещё один вариант — внесудебное банкротство через МФЦ. По словам адвоката, правозащитника, члена Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Екатерины Кутузовой, эта процедура бесплатна и доступна гражданам с долгом от 25 тыс. до 1 млн рублей, если у них нет имущества.