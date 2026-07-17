«Авито» разрабатывает собственный сервис знакомств для серьёзных отношений — его интегрируют в основное приложение

«Авито» изучает возможность запуска собственного сервиса знакомств для серьёзных отношений, сообщает «Коммерсант». Дейтинг хотят интегрировать в основное приложение сервиса, однако окончательное решение о полноценном запуске примут уже после анализа рынка и пользовательского спроса. В компании рассчитывают сделать ставку на безопасность сервиса — алгоритмы обеспечат усиленную защиту от фейковых аккаунтов и ботов.

Для регистрации в сервисе придётся пройти обязательную верификацию

В «Авито» подтвердили «Коммерсанту», что сейчас проект находится на стадии проработки. Как уточнили в компании, его запуск будет зависеть «от анализа рынка, оценки практик подобных сервисов и понимания актуального запроса от пользователей».

По данным источников издания, сервис будет бесплатным. Среди его ключевых особенностей — обязательная верификация профилей, алгоритмы защиты от ботов и фейковых аккаунтов и рекомендации на базе технологий, которые уже используются на основной платформе.

Для оценки интереса пользователей компания намерена применить метод Fake Door — подход, при котором компания имитирует запуск продукта, чтобы понять, насколько он интересен пользователям.

Участники рынка считают выход «Авито» на рынок знакомств логичным

В Mamba заявили «Коммерсанту», что стремление «Авито» выйти на рынок знакомств с учётом большой аудитории выглядит логичным, но отмечают, что компании предстоит конкурировать с уже устоявшимися игроками — и обязательной верификации профилей для этого будет недостаточно.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов также сообщил «Коммерсанту», что современная аудитория сервисов для знакомств переходит в новые форматы, поэтому новый игрок, который предложит «иной качественный опыт», может занять свою нишу.

Соосновательница Twinby Вероника Яковлева, в свою очередь, считает, что сервис знакомств нужен «Авито» скорее для повышения вовлечённости пользователей, чем как самостоятельное направление бизнеса.

Контекст

По данным Smart Ranking, совокупная выручка крупнейших российских сервисов знакомств в 2025 году выросла на 25% и достигла 6,2 млрд рублей. Около 75% рынка приходится на «VK Знакомства», Mamba и Twinby

Data Insight оценивает рынок платных дейтинг-сервисов в 8–10 млрд рублей в 2025-м против 11–12 млрд двумя годами ранее. Mediascope также фиксирует снижение аудитории крупнейших платформ на 4–14% во втором полугодии 2025 года.