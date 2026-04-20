Яндекс может запустить собственного виртуального оператора уже летом 2026-го — инвестиции оценивают в 2–6 млрд ₽

Яндекс может запустить собственного виртуального мобильного оператора уже летом 2026 года, пишет «Коммерсант». Проект будет использовать уже готовую инфраструктуру «Вымпелкома». По оценкам аналитиков, инвестиции в разработку и запуск могут составить от 2 до 6 млрд рублей.

«Вымпелком» будет отвечать за инфраструктуру, Яндекс — за продукт

По данным источников «Коммерсанта» на телеком-рынке, новый оператор Яндекса будет работать на сети «Вымпелкома» по модели Medium MVNO — формат, при котором компания не строит собственную сеть, а использует инфраструктуру партнёра.

Хост-оператор (владелец сети) будет обеспечивать радиодоступ и базовую инфраструктуру, а Яндекс возьмёт на себя разработку продукта, биллинг, кастомизацию, продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. Название будущего оператора пока не определено.

Яндекс начнёт запуск с Москвы и Санкт-Петербурга

Как ранее сообщали Telegram-каналы «Обратная сторона телекома» и «Нецифровая экономика», в начале марта АО «Хэдвиг», связанное с Яндексом, получило лицензию на оказание услуг связи по модели MVNO.

Запуск планируется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Источник «Коммерсанта» отметил, что эти регионы являются основными рынками для компании. В Яндексе и «Вымпелкоме» от комментариев изданию отказались.

Рынок MVNO уже поделен между крупными игроками

По данным TelecomDaily, на середину 2025 года крупнейшим виртуальным оператором остаётся Yota с 9,5 млн абонентов и долей 45% рынка. На втором месте — «Т-Мобайл» с 4,6 млн абонентов (22%), на третьем — «СберМобайл» с 4 млн абонентов (19%).

Ранее «Коммерсант» писал, что «Вымпелком» стал третьим хост-оператором для MVNO Т-Банка после Т2 и МТС, а также планирует занять 25% рынка виртуальных операторов к 2028 году при текущей доле менее 1%. В 2025 году на его сети уже был запущен MVNO Альфа-банка.

Яндекс начнёт собирать больше данных о поведении пользователей

Эксперты «Коммерсанта» называют запуск собственного MVNO логичным продолжением экосистемной стратегии Яндекса: оператор даёт прямой доступ к пользователю, позволяет глубже контролировать клиентский опыт, снижать зависимость от партнёров и усиливать подписочные модели.

По оценке аналитиков, ключевым эффектом станет рост объёма данных — включая информацию о перемещениях, маршрутах, расходах и потреблении, что усилит персонализацию и рекламные возможности компании.

Проект может окупиться за 3–5 лет

Инвестиции в запуск эксперты «Коммерсанта» оценивают в диапазоне от 2 до 6 млрд рублей — с учётом разработки продукта, интеграции, маркетинга и субсидирования тарифов. Окупаемость возможна в течение трёх–пяти лет при активном кросс-селле внутри экосистемы и агрессивном ценовом позиционировании.

При этом, как отмечают аналитики, занять долю рынка выше 5% будет сложно без масштабных вложений в маркетинг и уникального продукта, выходящего за рамки классической мобильной связи.