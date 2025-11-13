Доставка Wildberries стала доступна для бизнеса по России

Объединённая компания Wildberries & Russ запустила собственную курьерскую доставку товаров для российских компаний и ИП. Услуга доступна на сайте и в приложении B2B-платформы «Wildberries для бизнеса». Теперь корпоративные клиенты могут оформлять доставку товаров по предоплате: сначала в пункт выдачи, а затем — курьером в офис компании.

Курьерская доставка работает по предоплате

B2B-покупатели получили возможность выбирать курьерскую доставку при оформлении заказа по предоплатной схеме для товаров, продаваемых по моделям по схемам FBW (когда товар хранится на складе площадки) и FBS (когда продавец хранит и отправляет сам).

Для таких товаров действует исключительно предоплата: сначала заказ доставляется в пункт выдачи, а затем — непосредственно на адрес юридического лица или ИП.

Оформить доставку можно прямо на объект компании

При выборе курьерской доставки появилось новое поле «Грузополучатель», куда покупатель может указать адрес получения груза. Это позволяет оформить доставку непосредственно на нужный объект компании или предпринимателя.

Заказ для бизнеса — через отдельный профиль

Для оформления заказа как B2B-покупатель достаточно переключить личный профиль через кнопку «Заказывайте как бизнес» на сайте или через кнопку «Как бизнес» в мобильном приложении. Кроме того, корпоративные клиенты могут оформлять доставку силами продавцов по модели DBS (доставка силами продавца).

Бонусы — оплата с расчётного счёта и возврат НДС

Корпоративным клиентам доступны функции, созданные специально для бизнеса:

оплата с расчётного счёта компании или ИП,

фиксация цены на 10 дней после оформления заказа,

возврат НДС до 20%.

А также разные дополнительные сервисы, встроенные в платформу.

По данным платформы, средний чек сделок на B2B-платформе составляет более 100 тыс. рублей. Самые популярные категории среди корпоративных клиентов включают электронику, бытовую технику, товары для офиса и ремонта, автотовары и другие позиции.

Контекст

Сегодня курьерская служба Wildberries работает во всех городах России — от крупных мегаполисов до небольших населённых пунктов. По данным на июль 2025 года, среднее время доставки по стране составляет 40 минут, а в городах-миллионниках сократилось до 10 минут.

Фото: FreshSplash / Getty Images