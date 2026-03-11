Оборот кикшеринга Юрент вырос до 15,5 млрд ₽ в 2025 году: на самокатах стали ездить на 26,7% чаще

Юрент стала лидером на российском рынке по общей стоимости проданных услуг, сообщает пресс-служба компании. Оборот платформы вырос на 23,7% в 2025 году по сравнению с 2024-м и достиг 15,5 млрд рублей против 12,6 млрд рублей в 2024 году. Электросамокатами сервиса стали пользоваться на 26,7% чаще.

В 2025 году компания Юрент обновила технику и расширила парк устройств

В течение года сервис Юрент провёл масштабное обновление техники и расширение парка устройств. Компания сделала акцент на разработке собственных моделей электросамокатов. Те уже прошли испытания в реальных городских условиях и используются в работе сервиса.

При поддержке МТС, который владеет сервисом Юрент, парк пополнился примерно на 50 тыс. новых устройств, в том числе около 15 тыс. из них — самокаты собственной разработки. Все новыемодели рассчитаны на интенсивную эксплуатацию и адаптированы к особенностям городской инфраструктуры.

В прошлом году Юрент объединился с разработчиком микромобильного транспорта Eleven из Беларуси и создал на базе Eleven центр разработки и исследований. В Юрентрассчитывают, что это позволит развивать собственные технологические решения и в дальнейшем локализовать производство средств индивидуальной мобильности в России.

В 2026 году российский рынок кикшеринга продолжит расти

В конце прошлого года сервис начал тестировать новый формат — снегокаты. Они появились в приложении Юрент и стали попыткой расширить использование платформы в зимний период.

«В новом сезоне продолжим оснащать парк крупными номерами в стратегически важных для бизнеса городах, продолжим совершенствовать механизм внутреннего рейтинга пользователей в приложении, заниматься развитием парковочной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе Юрент.

По оценке компании, рынок кикшеринга продолжает расти и ещё не достиг насыщения. В Юрент ожидают, что в 2026 году количество самокатов на рынке может увеличиться примерно на 30 тыс. устройств..

Контекст

В январе 2026 года кикшеринговые сервисы Whoosh (большая часть акций принадлежит СЕО Дмитрию Чуйко) и Юрент планировали слияние. В конце января 2026 года ФАС не согласовала решение об объединении компаний.. В ведомстве считают, что сделка может привести к снижению конкуренции на рынке. По оценке ФАС, объединённая компания сможет самостоятельно формировать ценовую политику. Это может негативно отразиться на клиентах сервиса.

На 11 марта 2026 года пресс-служба Юрент сообщила, что Юрент по-прежнему входит в группу компаний МТС.