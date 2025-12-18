84% всех новых предпринимателей в 2025 году — ИП

В 2025 году в России появилось 874 тыс. новых предпринимателей, при этом количество регистраций бизнеса превысило число закрытий на 28%. По итогам года общее число действующих компаний достигло 8 млн, следует из аналитики Точка Банка.

Новые предприниматели выбирают B2B-услуги

В 2025 году 84% из 874 тыс. новых бизнесменов оформились как индивидуальные предприниматели. Наибольшая доля новых регистраций пришлась на услуги для бизнеса (B2B), подбор персонала и управление фондами.

Аналитики Точка Банка связывают интерес к B2B-сегменту с ростом спроса на аутсорсинг. Компании всё чаще передают внешним подрядчикам непрофильные задачи — от кадровых и юридических услуг до информационного сопровождения.

Часть предпринимателей закрывали бизнес — и открывали снова

Из числа новых предпринимателей 69 тыс. прекратили деятельность уже в течение года. В подавляющем большинстве случаев решение о закрытии принималось по инициативе самих владельцев бизнеса — так произошло у 99% ИП и 71% юридических лиц.

Часть предпринимателей после прекращения деятельности вернулась на рынок. Около 3 тыс. человек зарегистрировали бизнес повторно, при этом большинство вернулись к прежнему виду деятельности. Те, кто менял сферу, чаще всего уходили в интернет-торговлю, розницу и персональные услуги.

23 тыс. компаний закрылись из-за 115-ФЗ

В 2025-м в России насчитывается 7,8 млн действующих предпринимателей, из которых 778 тыс. прекратили работу в течение года. Основной причиной закрытия, как и у новичков, стало решение самого предпринимателя — на него пришлось 89% случаев.

Среди юридических лиц значительная доля закрытий была связана с недостоверными сведениями в реестрах и ликвидацией недействующих компаний. Новым фактором в этом году стало закрытие компаний по 115-ФЗ, направленное на противодействие «отмыванию» денег.

Если до конца 2024 года таких случаев практически не было, то за 2025 год по этому основанию закрылись 23 тыс. предприятий.

Количество регистраций превысило число ликвидаций на 28%

По итогам 2025 года общее число организаций увеличилось на 236 тыс. и достигло 8 млн. Количество регистраций на 28% превысило число ликвидаций. При этом количество индивидуальных предпринимателей выросло на 304 тыс., а юридических лиц — сократилось на 68 тыс.

В реестре малого и среднего предпринимательства (МСП) числятся около 6 млн компаний — на 2% больше, чем годом ранее. Основу сегмента по-прежнему составляют микропредприятия, однако быстрее всего растёт число средних компаний.

Туризм и медицина — лидеры по росту оборотов

Самый заметный рост медианных оборотов показали турагентства и медицинская практика. В туризме медианный месячный оборот вырос на 23%, в медицинских и стоматологических услугах — на 25% по сравнению с 2024 годом.

Аналитики отмечают, что рост затронул не только крупные сети, но и небольшие агентства и частные клиники. Туристический рынок продолжает расти, а медицинские услуги остаются одним из самых устойчивых сегментов на рынке.

Антилидеры по оборотам — перевозки и автоторговля

Сильнее всего обороты снизились в пассажирских перевозках и торговле автотранспортом — в обоих сегментах медианный оборот упал на 28%. В сфере перевозок снижение произошло из-за такси, оборот которых сократился на 37%.

По словам продакт-менеджера «Точка Банка» Павла Яременко, падение связано с высокой кредитной нагрузкой на бизнес, избытком транспорта и изъятием лизинговой техники.

«Прогноз на 2026 год выглядит оптимистично: сектор придёт к более здоровой экономике», — отмечает Павел Яременко, продакт-менеджер «Точка Банка»

Наука и онлайн-торговля — самые быстрорастущие ниши

Наиболее быстрый рост медианных оборотов показали научные исследования и технические разработки — +67% за год. Существенный рост зафиксирован и в интернет-торговле (+42%), однако он во многом обеспечен крупными игроками. Это говорит о концентрации оборотов в сегменте e-commerce, где общий объём денег увеличивается, но распределяется между всё меньшим числом компаний.

По данным Точка Банка, 37% работодателей в 2025 году расширили штат, 31% — сократили численность сотрудников. В условиях конкуренции за кадры 60% компаний повысили зарплаты, а средний уровень оплаты труда с учётом инфляции вырос на 7%.