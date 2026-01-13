Самозанятые заработали почти на 40% больше за 2025 год

Самозанятые в России по итогам 2025 года заработали чуть более 3 трлн рублей, что на 38,6% больше, чем годом ранее, подсчитали «Ведомости». Кроме того, выросли и налоговые поступления — на 36,3%. Начисленные налоги по режиму НПД*Налог на профессиональный доход — специальный налоговый режим для самозанятых — физлиц, которые получают доход от личной деятельности.составили 136 млрд рублей против 99,8 млрд в 2024 году.

В России насчитывается 15,2 млн самозанятых

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), к концу 2025 года в России насчитывалось 15,2 млн самозанятых, что на 25% больше, чем годом ранее. В декабре 2024 года их число составляло 12,2 млн человек.

ФНС прогнозирует, что к завершению эксперимента с режимом НПД — к концу 2028 года — число плательщиков налога на профессиональный доход достигнет 18 млн человек.

Доходы самозанятых превысили доходы от приватизации

По подсчётам «Ведомостей», основанных на данных ФНС, поступления от налога на профессиональный доход оказались выше доходов от приватизации. В 2025 году доходы федерального бюджета от НПД составили 136 млрд рублей, от приватизации — 112 млрд рублей (на 17,7% меньше, чем годом ранее).

Таким образом, по фискальному эффекту режим НПД сопоставим с крупными источниками доходов бюджета

Рост доходов связан с увеличением числа самозанятых

По оценке Института Гайдара, на которую ссылаются «Ведомости», рост доходов самозанятых в 2025 году обеспечили сразу несколько факторов. Количество чеков увеличилось на 65% — с 1,52 млрд в 2024 году до 2,5 млрд в 2025 году. Это дало дополнительный прирост доходов на 713 млрд рублей.

Одновременно выросло и число чеков на одного активного самозанятого — на 32%, с 211 до 278. В Институте Гайдара отмечают, что положительная динамика доходов объясняется прежде всего ростом числа самозанятых и увеличением интенсивности их работы, а не ростом цен на услуги.

Средняя стоимость услуги снизилась на 18% — с 1478 рублей до 1218 рублей, что сократило совокупный доход примерно на 650 млрд рублей.

Режим НПД действует с 2019 года

Налог на профессиональный доход был введён в России в 2019 году в формате эксперимента сроком на десять лет. Самозанятые платят 4% с доходов от физических лиц и 6% — при работе с юридическими лицами.

Из собранного налога 63% зачисляется в региональные бюджеты, ещё 37% направляется в фонд обязательного медицинского страхования.

В ФНС отмечают, что режим НПД выполняет задачу по легализации доходов населения. За шесть лет — с 2019 по 2024 год — число граждан, не декларировавших никаких доходов, сократилось более чем в четыре раза: с 5,8 млн до 1,3 млн человек. При этом число работающих по найму почти не изменилось: 4,7 млн человек в 2019 году и 4,8 млн — к концу 2024-го.

Самозанятость — это дополнительный доход

Согласно совместному аналитическому докладу ФНС и Центра налоговой политики МГУ, для половины плательщиков НПД самозанятость остаётся дополнительным источником дохода. Их доля в общей структуре заработка за шесть лет эксперимента составила 29%.

В 41 регионе средний годовой доход самозанятых за 2019–2024 годы оказался ниже минимального размера оплаты труда. В докладе, данные которого приводят «Ведомости», это связывают с наличием основной работы, неполной занятостью или сокрытием части доходов.

В статусе самозанятого работают в среднем 2–3 года

Аналитики ФНС и Центра налоговой политики МГУ также изучили устойчивость доходов самозанятых. Среди тех, кто получил статус НПД в 2019–2021 годах, около 45–50% продолжают зарабатывать на прежнем уровне. Остальная часть прекращает получать доход в течение 2–3 лет.

Плательщики НПД, начавшие деятельность позже, демонстрируют схожую динамику. При этом более устойчивыми оказываются доходы у тех, кто работает с физическими лицами, а не с компаниями.

Контекст

Режим НПД сохраняет востребованность благодаря низким налоговым ставкам, простоте регистрации и отсутствию отчётности. Дополнительный вклад в рост доходов внесла деловая активность в сферах услуг, онлайн-платформ, доставки, ремонта, IT и креативных индустрий. Эксперты «Ведомостей» ожидают, что рост доходов самозанятых сохранится и в 2026 году, но его темпы будут более умеренными.