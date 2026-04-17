Траншевая ипотека: что это такое, кому подходит и как оформить

При покупке квартиры по траншевой схеме кредит выдают не сразу целиком, а частями. Благодаря этому до момента выдачи второго транша платёж остаётся минимальным, но после — значительно возрастает. В обзоре Russian Business — условия и риски траншевой схемы, а также мнения и рекомендации юристов и экспертов в области недвижимости.

Коротко о траншевой ипотеке

Траншевая ипотека — это кредит, который банк выдаёт не одной суммой сразу, а несколькими частями. Сейчас такой формат доступен только при покупке квартиры в новостройке.

Что такое траншевая ипотека

Траншевая ипотека — это ипотечный кредит, при котором банк перечисляет деньги не одной суммой, а поэтапно по заранее согласованному графику. Обычно такая схема используется при покупке жилья в строящемся доме: первый транш выдают после подписания договора долевого участия (ДДУ) и внесения первоначального взноса, остальные — по мере строительства или ближе к вводу дома в эксплуатацию.

И пока перечислен только первый транш, проценты начисляются лишь на него, а не на всю сумму займа. За счёт этого платёж на этапе строительства может быть заметно ниже, чем при обычной ипотеке.

С точки зрения закона траншевая ипотека не считается отдельным видом кредита: это обычная ипотека, только с особым порядком выдачи денег и расчёта платежей, который фиксируется в индивидуальных условиях договора. Именно там прописывают количество траншей, сроки их перечисления и порядок пересчёта графика. В остальном договор составляется по привычной для ипотечного кредитования схеме с указанием первоначального взноса, ставки, полной суммы кредита и стоимости квартиры.

По словам руководителя отдела ипотеки строительной компаний Level Group Юлиана Овечкина, траншевая ипотека сегодня — это флагманский и очень точечный продукт, который предоставляют далеко не все банки и застройщики. Эксперт уточняет, что в текущих реалиях траншевая схема привязана к стандартной, рыночной ипотеке под 18–20% годовых.

«Главный смысл траншевой ипотеки сейчас — это возможность зафиксировать цену на квартиру за символический 1 рубль в месяц и спокойно снимать жильё в ожидании ключей, рассчитывая на то, что к моменту сдачи дома и выдачи второго транша ключевая ставка Центробанка снизится, и этот дорогой рыночный кредит можно будет сразу рефинансировать», — считает Юлиан Овечкин.

Основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева рассказывает, что несколько лет назад в России был бум на траншевое кредитование, поскольку его условия позволяли сократить затраты на обслуживание кредита, пока дом не сдан в эксплуатацию. Застройщики нередко брали платежи по траншевой ипотеке в первый год на себя, поэтому после получения минимального первого транша затраты для заёмщика в год могли составлять менее 1000 рублей.

По словам эксперта, популярностью такая ипотека пользовалась и у инвесторов, которым не приходилось замораживать оборотные денежные средства на период строительства дома. При оформлении обычной ипотеки деньги выводят из оборота и направляют на сделку: на первоначальный взнос, полные ежемесячные платежи по ипотеке или на покупку без оформления кредита. Пока дом строится, квартира не приносит дохода, а деньги уже оказываются заперты в активе или уходят на обслуживание долга.

Стоимость квартиры была зафиксирована до конца действия договора, поэтому траншевая схема помогала застройщикам стимулировать спрос.

Чем траншевая ипотека отличается от обычной

Два главных отличия — это момент выдачи денег и принцип, по которому формируется ежемесячный платёж. При стандартной ипотеке банк сразу перечисляет всю сумму, и проценты с первого месяца начисляются на весь долг. При траншевой сумма приходит частями, и проценты начисляются только на тот объём, который уже выдали, а не на весь одобренный кредит. Поэтому стартовый платёж в такой схеме не показывает реальную стоимость сделки.

Траншевая ипотека, по мнению собственника юридической компании «Юридический центр М.Б.» Марии Белоноговой, не делает кредит автоматически дешёвым, а лишь переносит основную нагрузку на более поздний этап. Эксперт отмечает, что смотреть нужно не на символическую нагрузку в начале, а на финальную картину в целом: каким будет ежемесячный платёж после выдачи всех траншей и какова полная стоимость кредита.

Руководитель партнёрского направления ипотеки Циана Анастасия Федько обращает внимание, что траншевая ипотека менее доступна, чем стандартная. Таких программ на рынке заметно меньше, они есть не у всех банков и застройщиков, а условия часто привязаны именно к новостройкам. Кроме того, после выдачи второго транша ставка по кредиту может оказаться рыночной, а платёж — существенно вырасти.

Траншевую ипотеку возможно использовать для финансирования индивидуального жилищного строительства и сделок на вторичном рынке. Аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов уточняет, что формально, взять траншевую ипотеку на вторичное жильё можно, но продавцы не готовы ждать выплаты всей стоимости частями.

Кому подходит траншевая ипотека и когда её выгодно брать

Эксперты, опрошенные Russian Business, отмечают, что траншевая ипотека актуальна для покупателей, которые одновременно арендуют жильё и приобретают квартиру на первичном рынке в строящемся доме. Траншевая схема помогает снизить финансовую нагрузку до сдачи квартиры: пока дом строится, ипотечный платёж ниже, чем при обычной ипотеке, и покупателю легче одновременно платить за аренду жилья.

Также эксперты отмечают, что траншевая ипотека выгодна ещё одной категории покупателей: тем, кто планирует продать свою недвижимость и погасить кредит в будущем.

«Траншевая ипотека выгодна для тех, кто планирует продать свою недвижимость и погасить кредит в будущем. При траншевой ипотеке нет необходимости в срочной продаже квартиры: можно спокойно реализовать её после получения ключей от новой и погасить весь кредит», — объясняет основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

Кто может оформить траншевую ипотеку

Требования к заёмщику у банковских организаций такие же, как при оформлении обычной ипотеки: подтверждённый доход, положительная кредитная история, стабильная занятость, возраст от 21 года и отсутствие долговой нагрузки, которую платежи по ипотеке сделают непосильной для заёмщика.

«Банк одобряет сделку исходя из расчёта полного ежемесячного платежа по последнему, самому крупному траншу, поэтому доход заёмщика должен быть достаточен для обслуживания кредита именно на этапе, когда выбрана вся сумма. На льготные условия могут рассчитывать зарплатные клиенты банков: для них предусмотрено снижение ставки на 1%», — объясняет коммерческий директор строительной компании Unikey Юлия Ружицкая.

Эксперт резюмирует, что чисто формально условия траншевой ипотеки выглядят мягче, чем у обычной ипотеки, только в первые месяцы, фактически требования к доходу остаются не менее жёсткими.

Как работает траншевая ипотека

Размер и график платежей

Единой схемы для всех программ траншевого кредитования нет. Эксперты, опрошенные Russian Business, приводят разные варианты: от символического первого транша в 100 рублей или 5–30% суммы займа до многоступенчатого расчёта. Коммерческий директор строительной компании Unikey Юлия Ружицкая рассказывает, что Unikey предлагает схему 30%–20%–50%: 30% на момент подписания договора, 20% — через год и 50% — ещё через полгода.

«Максимальный срок для получения всей суммы кредита — 3 года, но не позже даты введения дома в эксплуатацию. Кредитную линию можно прервать и не получать остаток кредита, если появились иные средства для оплаты, но промежуточный транш пропускать нельзя», — уточняет заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Руководитель отдела ипотеки строительной компании Level Group Юлиан Овечкин рассказывает, что первый транш может быть минимальным, а основной транш банк перечисляет перед вводом дома в эксплуатацию, после чего возникает стандартный ежемесячный платёж по всей сумме кредита. Например, человек покупает квартиру и оформляет кредит на 10 миллионов рублей сроком на 30 лет. Пока дом только строится, банк выдаёт заёмщику первый минимальный транш — 100 тысяч рублей. Весь период строительства получатель кредита платит банку проценты только с этой выданной суммы. То есть его реальный ежемесячный платёж на этапе стройки составит всего около 2 тысяч рублей. Финальный транш, оставшиеся 9 900 000 рублей, банк перечисляет перед самым вводом дома в эксплуатацию. Затем банк пересчитывает график, и у заёмщика формируется стандартный ежемесячный платёж, исходя из полного долга в 10 миллионов.

В каком порядке покупатель получает средства

Управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко отмечает, что первый транш выдают покупателю после регистрации договора долевого участия (ДДУ), открытия счёта эскроу и внесения первоначального взноса, остальные — позже, в сроки, согласованные с банком и застройщиком, по графику, который закреплён в кредитном договоре. Такой порядок соответствует федеральному закону от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Банк передаёт средства застройщику только после того, как тотон предоставит банку подтверждение, что дом, в котором куплена квартира, введён в эксплуатацию. Также застройщик должен разместить сведения о сдаче дома в ЕИСЖС — Единую информационную систему жилищного строительства.

Какие банки выдают траншевую ипотеку в 2026 году

Эксперты, опрошенные Russian Business, единственным банком, который работает с траншевой ипотекой в 2026 году называют Сбер. А основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева добавляет, что из-за отсутствия выбора у заёмщиков этот формат кредитования и перестал быть массовым..

Первоначальный взнос

Для оформления траншевой ипотеки, как и для стандартной, нужен первоначальный взнос. Ориентир сейчас на рынке — от 20,1% до 30,1% стоимости жилья в зависимости от банка, программы и категории заёмщика. Согласно витрине ипотечных программ Домклик онлайн-сервиса Сбера, в апреле 2026 года минимальный взнос для новостроек составляет от 20,1%, но точный порог для конкретной траншевой схемы банк фиксирует в условиях программы.

Важно: проценты начисляются только на кредитную часть средств, которые выдал банк, а не на все деньги на счёте эскроу. Порядок начисления процентов предусмотрен ч. 5 ст. 15.5 закона № 214-ФЗ.

Преимущества и недостатки траншевой ипотеки

Эксперты, опрошенные Russian Business, называют главным плюсом траншевой ипотеки сниженную финансовую нагрузку на заёмщика на этапе строительства.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова добавляет: при оформлении траншевой ипотеки нет риска, что к моменту финального расчёта банк неожиданно откажет в кредите, как в случае с рассрочкой от застройщика, потому что ипотека уже одобрена заёмщику заранее.

К недостаткам эксперты относят:

более высокую рыночную ставку по сравнению с льготными программами;

по сравнению с льготными программами; ограниченное количество банков и застройщиков , готовых предложить траншевую систему расчёта;

, готовых предложить траншевую систему расчёта; отсутствие льгот , вроде семейной или ИТ-ипотеки;

, вроде семейной или ИТ-ипотеки; возможное удорожание сделки до выдачи основного транша из-за роста стоимости квартиры или изменения процентной ставки, если условия повышения цены прописаны в ДДУ;

из-за роста стоимости квартиры или изменения процентной ставки, если условия повышения цены прописаны в ДДУ; ставка или первоначальный взнос могут быть выше, чем по классической ипотеке, ведь предложение на рынке остаётся ограниченным.

Закон не запрещает прописывать в договоре возможность повышения стоимости квартиры и условия, при которых это может произойти, — застройщик имеет на это право согласно ч. 2 ст. 5 ФЗ-214. Поэтому при оформлении траншевой ипотеки эксперты, опрошенные Russian Business, рекомендуют внимательно проверять формулировки о цене в договоре.

Риски траншевой ипотеки

Основные риски траншевой ипотеки — резкий рост платежа после выдачи основного транша и переквалификация договора до обычного ипотечного кредитования, если заёмщик нарушит график платежей.

«Банк России прямо относит траншевые схемы к более рискованным. Причина простая: платёж растёт, сумма кредита увеличивается, а иногда вместе с этим растёт и цена жилья», — предупреждает юрист Мария Белоногова.

Что будет, если не выплатить кредит

Даже если платёж по договору составляет 100 рублей в месяц и кажется незначительным, отсутствие платежей может обернуться проблемами. Когда заёмщик нарушает график платежей на первом этапе с более низкими платежами, траншевая ипотека переквалифицируется в обычную с повышением ставки и характерными для стандартного ипотечного договора санкциями. Банк начисляет пеню, требует погашения долга, а в тяжёлых случаях, когда платежи перестают поступать совсем, может изъять квартиру через суд и продать на торгах. До окончания строительства и оформления права собственности на квартиру банк может изъять залог за долги по ипотечным платежам.

Однако при небольшой просроченной задолженности заёмщик не теряет жильё автоматически.. По Федеральному закону от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» суд может отказать банку во взыскании долга с заёмщика, если одновременно соблюдаются два условия:

сумма долга меньше 5% стоимости приобретённого жилья;

просрочка составляет меньше трёх месяцев.

При систематических нарушениях — если сроки внесения платежей нарушались более трёх раз за 12 месяцев, — суд встанет на сторону банка. Управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко уточняет, что просрочка выплаты первого транша блокирует выдачу следующих.

Если у заёмщика значительно падает доход и выплачивать кредит становится не по силам, опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют оформить ипотечные каникулы. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» даёт право на период до 6 месяцев приостановить или снизить платежи по ипотеке без штрафов, если заёмщик и приобретённая им недвижимость соответствуют нескольким условиям:

жильё, на которое оформлен кредит, должно быть единственным;

сумма кредита должна составлять не более 15 млн рублей;

доход должен снизиться более чем на 30% относительно суммы официального ежемесячного дохода на момент оформления ипотеки.

Во время ипотечных каникул банк не перестанет начислять проценты, и в итоге срок ипотеки увеличится. После окончания каникул банк будет обязан выдать уточнённый график платежей.

Что будет, если застройщик не сдаст дом вовремя

Если застройщик срывает срок сдачи дома, у заёмщика возникает ряд проблем. В квартире нельзя начать ремонт, в неё невозможно переехать, а при траншевой ипотеке ежемесячный платёж может резко вырасти: по условиям договора второй транш банк нередко перечисляет в дату, когда дом уже должен быть сдан. После этого проценты начисляются на большую сумму кредита, даже если квартира фактически ещё не готова.

При просрочке передачи квартиры дольщик вправе требовать неустойку у застройщика, а если задержка превысила два месяца относительно срока, указанного в ДДУ, — отказаться от договора в одностороннем порядке. Эти права предусмотрены в ст. 6 и 9 ФЗ-214.

Если же заёмщик хочет не расторгнуть договор, а потребовать от застройщика неустойку, ему придётся подавать иск к застройщику.

«С началом судебного разбирательства за неустойку от застройщика заёмщик рискует потерять выделенные транши, а договор долевого участия будет расторгнут. Поэтому спор с девелопером не решает автоматически вопрос с ипотекой: обязательства перед банком всё равно придётся урегулировать отдельно», — объясняет управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.

Как оформить траншевую ипотеку

Первым делом покупатель выбирает квартиру на первичном рынке в строящемся доме и банк, которые поддерживают возможность траншевой схемы кредитования. Затем подаёт заявку в банк, получает предварительное одобрение и открывает счёт эскроу. После покупатель подписывает и регистрирует договор долевого участия (ДДУ) с застройщиком и кредитный договор с банком, вносит первоначальный взнос и начинает вносить ежемесячные платежи согласно условиям подписанного с банком договора.

До подписания кредитного договора на траншевую ипотеку с банком важно проверить несколько условий:

сколько будет траншей, по какому графику и при каких условиях банк их выдаст;

возможно ли изменение первоначальной стоимости квартиры и при каких условиях;

с какого момента начинаются полные ежемесячные выплаты;

какой понадобится первоначальный взнос;

можно ли досрочно погасить кредит и на каких условиях.

Юрист Мария Белоногова рекомендует принимать решение об оформлении траншевой ипотеки, отталкиваясь не от стартового ежемесячного платежа, а от размера ежемесячного платежа после выдачи всех траншей и полной стоимости кредита. По мнению эксперта, итоговая сумма всех платежей и будет считаться настоящей ценой сделки.

Можно ли продать квартиру с траншевой ипотекой

Квартиру, купленную в траншевую ипотеку, можно продать, но схема сделки будет зависеть от того, подписан ли акт приёма-передачи. До подписания акта, подтверждающего фактическую передачу имущества от застройщика покупателю, — можно продать только право требования по договору долевого участия. В этом случае сделка оформляется через уступку. Если квартира по ДДУ ещё не оплачена полностью, вместе с уступкой обычно оформляют и перевод оставшегося долга на покупателя. Если квартира по ДДУ оплачена полностью, при продаже оформляют только уступку прав — без перевода долга.

Альтернативы траншевой ипотеке для новостроек

Сейчас есть четыре альтернативы для траншевой ипотеки на первичном рынке в строящемся доме:

классическая ипотека с полной выдачей кредита сразу;

субсидированная ипотека от застройщика;

рассрочка от застройщика: краткосрочная, без участия банка;

льготные программы, если покупатель соответствует условиям предоставления семейной, ИТ или другой схемы кредитования.

«Траншевая ипотека выгодна при необходимости снизить платежи на этапе стройки, тогда как субсидированные программы могут быть интереснее с точки зрения итоговой ставки», — объясняет Михаил Худадян, руководитель управления финансовых продуктов и партнёрских продаж девелоперской компании «Север».

Классическая или субсидированная ипотека, по мнению опрошенных экспертов, подходит тем, кому важно, чтобы график и суммы выплат по кредиту были понятна от начала до конца, без скачков платежей после каждого транша.

Кроме того, застройщики совместно с банками разрабатывают различные программы субсидирования, цель которых — уменьшить ежемесячный платёж за счёт сниженной процентной ставки. Руководитель отдела ипотеки строительной компаний Level Group Юлиан Овечкин объясняет, что недополученную прибыль банку компенсирует застройщик, а клиент получает низкий, посильный ежемесячный платёж. При этом срок действия сниженной ставки не привязан к моменту ввода дома в эксплуатацию, как при траншевой ипотеке. Например, Level Group предлагает совместную программу с банком МКБ со ставкой 7% на первые 7 лет выплаты кредита.

Коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров считает, что выгодно купить жильё позволяют скидки от застройщиков. Например, в Москве и Подмосковье, по данным эксперта на начало марта 2026 года., доля проектов, в которых на часть квартир распространяются дисконты, составляет 80,7%, а сам размер скидки составляет в среднем 3,6 млн рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля проектов, квартиры в которых застройщики предлагают с дисконтом, — 70,1%, а средняя скидка составляет около 2 млн рублей. Среди других выгодных предложений от застройщиков экспертназывает трейд-ин и скидки от партнёров, например на ремонт и установку техники.