Россиянам приходится копить на первоначальный взнос по ипотеке 3,5 года — для этого нужно откладывать треть дохода

Чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, россиянам в среднем нужно откладывать треть своего дохода в течение трёх с половиной лет, сообщают аналитики «Движение.ру». За последний год показатель сократился на три месяца. Однако это связано не с ростом доступности жилья, а с увеличением зарплат.

Зарплаты выросли на 16%, а средняя сумма ипотечного кредита — на 6%

Аналитики сообщают, что копить на первоначальный взнос по ипотеке в 2026 году стало легче — откладывать нужно три с половиной года. Ещё в начале 2025-го на это потребовалось бы три года и девять месяцев.

Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин связывает сокращение срока накоплений с тем, что официальные зарплаты выросли примерно на 16% год к году, а средняя сумма ипотечного кредита — на 6%.

Но сокращение срока накоплений не говорит о росте доступности жилья, подчёркивают аналитики. По словам Гравшина, покупатели уже достигли потолка по ежемесячным платежам и не готовы брать более дорогие кредиты. Из-за этого повышается спрос на менее просторные и более дешёвые объекты, а сумма кредита фактически остаётся прежней.

Жители Москвы могут накопить на ипотеку меньше чем за три года

Меньше всего копить на первоначальный взнос нужно жителям Москвы, Якутии, Мурманской области, ХМАО, Чукотки, Камчатки — до трёх лет.

В 66 субъектах откладывать на стартовый взнос по кредиту придётся от трёх до пяти лет.

Жителям Ингушетии, Чечни, Дагестана и Калмыкии ждать возможности взять ипотеку дольше всех — семь лет и более.

Срок накоплений на ипотеку снизился почти в трети российских регионов

В 33 регионах срок накоплений на первоначальный взнос за последний год сократился на шесть месяцев и более; в трёх — на год. Наибольшее снижение зарегистрировано в Кабардино‑Балкарии — с 7,5 лет до 4 лет 9 месяцев.

В 16 субъектах сокращение было минимальным — на один‑два месяца. В восьми регионах показатель не изменился.

В девяти субъектах срок вырос; наиболее существенный рост отмечен в Ингушетии — более чем на два года.

Контекст

Согласно данным опроса, в прошлом году 82% россиян делали накопления. Чаще всего деньги откладывали на покупку жилья (34%), отпуск (16%) и ремонт (11%). Почти половина респондентов отметила, что откладывает средства регулярно, если позволяют доходы. Ещё 38% участников делают это время от времени, когда появляются дополнительные средства.

При этом, по данным на январь 2026 года, россияне стали активно погашать ипотечные кредиты досрочно. Объём выплат за один месяц составил 93,3 млрд рублей — это на 11,9% больше, чем в январе 2025 года. Наибольший объём досрочного погашения ипотечных кредитов в январе зафиксирован в Центральном федеральном округе, в основном, в Москве и Подмосковье.