Россияне быстрее закрывают ипотеку: в январе 2026 года объём досрочных выплат вырос на 11,9% и составил 93,3 млрд ₽

В январе 2026 года россияне стали активно погашать ипотечные кредиты досрочно, сообщает РБК со ссылкой на Объединённое кредитное бюро. Объём выплат за один месяц составил 93,3 млрд рублей. Это на 11,9% больше, чем в январе 2025 года, — тогда показатель находился на уровне 83,39 млрд рублей.

Больше всего досрочных платежей вносят в Центральном ФО

Наибольший объём досрочного погашения ипотечных кредитов в январе зафиксирован в Центральном федеральном округе — 31,27 млрд рублей. Значительная часть этой суммы пришлась на Москву и Московскую область — 22,67 млрд рублей.

На втором месте оказался Приволжский федеральный округ с показателем 17,11 млрд рублей. Далее следуют Северо-Западный федеральный округ — 11,25 млрд рублей (из них 7,25 млрд рублей приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область), Сибирский ФО — 10,66 млрд рублей и Уральский ФО — 9,22 млрд рублей.

Меньшие объёмы досрочных выплат зафиксированы в Южном федеральном округе (6,4 млрд рублей) и Дальневосточном федеральном округе (4,2 млрд рублей). Самый низкий показатель отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе — 2,14 млрд рублей.

В 2025 году объём досрочно погашенной ипотеки снизился на 10,1%

Несмотря на рост досрочных выплат, их объём по-прежнему значительно уступает объёму новых ипотечных кредитов. По данным Дом.РФ, на которые ссылается РБК, в январе 2026 года банки выдали ипотеку на 430 млрд рублей, а в феврале — на 285 млрд рублей. Снижение во втором месяце года связано с изменением условий программы семейной ипотеки.

В целом по итогам 2025 года объём досрочно погашенной ипотеки снизился на 10,1% — с 1,29 трлн рублей в 2024 году до 1,16 трлн рублей. Снижение активности по досрочным выплатам аналитики, на которых ссылается РБК, связывали с высокой ключевой ставкой и привлекательными условиями по банковским депозитам.

В начале 2024 года ключевая ставка составляла 16%, а в конце ноября того же года выросла до 21% и держалась на этой отметке до середины июня 2025 года. Постепенно ЦБ снижал ставку, и с середины февраля она была уменьшена до 15,5%.

Контекст

Средний возраст покупателя квартиры в ипотеку на первичном рынке Москвы составляет 49,4 года. Основной спрос формируют клиенты 28–48 лет — на них приходится около 70% сделок, тогда как доля покупателей младше 27 лет не превышает 5%.

Молодые заёмщики чаще выбирают студии и однокомнатные квартиры и примерно в 90% случаев оформляют ипотеку с финансовой поддержкой родителей. Покупатели старше 48 лет обеспечивают около четверти сделок и нередко приобретают квартиру для решения жилищных вопросов семьи. Временное «омоложение» аудитории наблюдалось во время действия льготной ипотеки под 8%, однако после её отмены летом 2024 года возрастная структура покупателей вернулась к прежней модели.

Кроме того, 45% москвичей в возрасте 18–30 лет планируют купить собственную квартиру. 71% рассчитывают оформить ипотеку, при этом 53,2% ожидают финансовой помощи, а 27,3% планируют справиться самостоятельно. Чаще всего зумеры хотят приобрести квартиру на вторичном рынке (60%) и площадью 41–70 кв. м (37%) или 71–100 кв. м (33%), при этом 13% рассматривают жильё больше 100 кв. м.