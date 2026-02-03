Спрос на семейную ипотеку в январе 2026-го резко вырос: причина — изменения условий выдачи с 1 февраля
Банки сообщили о росте спроса на семейную ипотеку в 2026-м
В январе 2026 года российские банки зафиксировали кратный рост заявок и выдач по семейной ипотеке. Объём кредитов увеличился в 1,5–3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечают «Известия». Граждане стараются оформить льготный кредит до вступления в силу новых правил программы с 1 февраля.
Количество оформленных кредитов выросло — иногда сразу в 3 раза
По данным банков, уже в январе по программе семейной ипотеки наблюдалось резкое увеличение выдач и обращений клиентов. По данным «Известий», в Сбере сообщили о росте выдач на 2,6% — до 113 млрд рублей за неполный месяц. Заместитель председателя правления «Дом.РФ» Алексей Косяков также уточнил, что за январь 2026 года объём кредитов по семейной ипотеке вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Представители ВТБ, Совкомбанка и «Абсолют банка» сообщили «Известиям», что количество оформленных кредитов на жильё увеличилось сразу в 1,5 раза. Повышенный интерес к программе наблюдается и в Газпромбанке, и в Россельхозбанке.
Главная причина роста спроса — новые правила выдачи с 1 февраля 2026 года
С 1 февраля 2026 года вступают в силу новые правила, согласно которым супруги обязаны выступать созаёмщиками по кредитному договору при оформлении семейной ипотеки. В случаях, когда дохода супругов недостаточно, они могут привлекать третьих лиц для получения кредита.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин допустил, что после 1 февраля объём выдач семейной ипотеки может снизиться из-за ужесточения условий.
Ещё один сценарий новой семейной ипотеки – дифференцированная ставка
Ранее, в декабре 2025-го, сообщалось, что в правительстве РФ обсуждается вариант внедрения дифференцированной ставки семейной ипотеки, которая будет зависеть от количества детей в семье. Предполагалось, что при рождении первого ребёнка ставка оставалась бы на уровне 10–12%, при рождении второго — на уровне 6%, при появлении третьего — 2–4%. Такой подход рассматривается как мера адресной поддержки и дополнительный стимул для многодетных семей.
Позднее, 13 января 2026, года глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также анонсировал возможный переход к дифференцированной ставке.
Контекст
В 2025 году семейная ипотека поддержала рынок новостроек: на неё приходилось до 80% всех выданных кредитов, а продажи выросли на 40%. Средняя цена квадратного метра в городах-миллионниках увеличилась на 5–8%. Девелоперы активно использовали рассрочки и ипотечные программы: доля таких сделок выросла с 5% до 40%.
Средняя площадь квартир для жилья в Москве выросла до 63,9 кв. м, двухкомнатные квартиры постепенно становятся популярнее студий. На вторичном рынке число сделок к концу года выросло на 18%, в Москве — на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3%.
- 1 М.Видео масштабирует продажи автомобилей — и идёт в массовый сегмент: на маркетплейсе появились LADA и «Москвич» М.Видео начала продавать автомобили LADA и «Москвич» 03 февраля 2026, 19:45
- 2 «Вкусно — и точка» представила новую коллекцию игрушек к году Огненной лошади: они доступны с 10 февраля 2026-го «Вкусно — и точка» запустила коллекцию игрушек к году лошади 03 февраля 2026, 14:00
- 3 Сергей Косинский: «Мне достался Франкенштейн, из которого попросили сделать нормального человека» Как из точки «техдир и два разработчика» меньше чем за два года прийти к 85 млн аудитории 02 февраля 2026, 19:51
- 4 Зумеры любят горизонтальные видео, а миллениалы — клипы: VK назвала предпочтительный контент у разных поколений Как зумеры и миллениалы потребляют контент — исследование VK 02 февраля 2026, 18:33