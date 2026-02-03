Банки сообщили о росте спроса на семейную ипотеку в 2026-м

В январе 2026 года российские банки зафиксировали кратный рост заявок и выдач по семейной ипотеке. Объём кредитов увеличился в 1,5–3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечают «Известия». Граждане стараются оформить льготный кредит до вступления в силу новых правил программы с 1 февраля.

Количество оформленных кредитов выросло — иногда сразу в 3 раза

По данным банков, уже в январе по программе семейной ипотеки наблюдалось резкое увеличение выдач и обращений клиентов. По данным «Известий», в Сбере сообщили о росте выдач на 2,6% — до 113 млрд рублей за неполный месяц. Заместитель председателя правления «Дом.РФ» Алексей Косяков также уточнил, что за январь 2026 года объём кредитов по семейной ипотеке вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Представители ВТБ, Совкомбанка и «Абсолют банка» сообщили «Известиям», что количество оформленных кредитов на жильё увеличилось сразу в 1,5 раза. Повышенный интерес к программе наблюдается и в Газпромбанке, и в Россельхозбанке.

Главная причина роста спроса — новые правила выдачи с 1 февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года вступают в силу новые правила, согласно которым супруги обязаны выступать созаёмщиками по кредитному договору при оформлении семейной ипотеки. В случаях, когда дохода супругов недостаточно, они могут привлекать третьих лиц для получения кредита.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин допустил, что после 1 февраля объём выдач семейной ипотеки может снизиться из-за ужесточения условий.

Ещё один сценарий новой семейной ипотеки – дифференцированная ставка

Ранее, в декабре 2025-го, сообщалось, что в правительстве РФ обсуждается вариант внедрения дифференцированной ставки семейной ипотеки, которая будет зависеть от количества детей в семье. Предполагалось, что при рождении первого ребёнка ставка оставалась бы на уровне 10–12%, при рождении второго — на уровне 6%, при появлении третьего — 2–4%. Такой подход рассматривается как мера адресной поддержки и дополнительный стимул для многодетных семей.

Позднее, 13 января 2026, года глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также анонсировал возможный переход к дифференцированной ставке.

Контекст

В 2025 году семейная ипотека поддержала рынок новостроек: на неё приходилось до 80% всех выданных кредитов, а продажи выросли на 40%. Средняя цена квадратного метра в городах-миллионниках увеличилась на 5–8%. Девелоперы активно использовали рассрочки и ипотечные программы: доля таких сделок выросла с 5% до 40%.

Средняя площадь квартир для жилья в Москве выросла до 63,9 кв. м, двухкомнатные квартиры постепенно становятся популярнее студий. На вторичном рынке число сделок к концу года выросло на 18%, в Москве — на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3%.