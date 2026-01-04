Семейная ипотека—2025 сделала 80% сделок в новостройках

В 2025 году российский рынок недвижимости показал рост продаж новостроек и умеренное подорожание квадратного метра. Средняя цена новостроек в городах-миллионниках достигла 204 тыс. рублей за квадратный метр, на вторичном рынке — 149 тыс. рублей. Чтобы удерживать клиентов и ускорять сделки, девелоперы активно используют рассрочки, ипотечные программы и ИИ.

Цена квадратного метра в Москве приближается к 800 тыс. рублей

В 2025 году спрос на новостройки остаётся высоким. По данным Валерия Тумина, директора рынков России и СНГ агентства недвижимости fam Properties, продажи в начале года выросли на 14,6%. К ноябрю застройщики продали рекордное количество жилья — 2,8 млн квадратных метров, что на 40% больше, чем в 2024 году.

Средняя стоимость квадратного метра новостроек выросла на 5–8%, а вторичного жилья на 7,6%, отмечает Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ fam Properties. По его словам, в Москве цена квадратного метра приближается к 800 тыс. рублей, в Подмосковье — к 219 тыс. рублей.

На первичном и вторичным рынке жилья наблюдается общая тенденция — рост цен, отмечает Александр Иванов, ведущий аналитик федеральной компании «Этажи». По его словам, в турбулентной реальности последних лет, квадратный метр оценивается как самая надёжная инвестиция.

80% выданных кредитов — семейная ипотека

Девелоперы активно внедряют рассрочки, ипотечные программы и альтернативные схемы оплаты. По данным агентства недвижимости fam Properties, более 40% новых жилых комплексов предлагают рассрочку на срок до 5–8 лет, а доля таких сделок за год выросла с 5% до 40%.

Первичный рынок жилья остаётся чувствительным к изменениям в государственных программах. По словам Дмитрия Алексеева, управляющего директора направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости», это подтверждают рекордное число сделок по итогам ноября и высокая доля ипотечных кредитов.

«Семейная ипотека выступает ключевым драйвером в сегменте новостроек: на неё приходится до 80% выданных жилищных кредитов», — отмечает Дмитрий Алексеев, управляющего директора направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости»

Средний размер скидок в Москве и области составляет около 14% в бизнес- и элит-классе и 13% в комфорт-классе, отмечает пресс-служба «Яндекс Недвижимости». Эти меры позволяют поддерживать финансовую доступность жилья и ускорять сделки без существенного снижения доходов застройщиков.

Жильё покупают для жизни, а не для инвестиций

Спрос на жильё постепенно смещается в сторону квартир для собственного проживания. По данным fam Properties, инвестиционный спрос снизился до 10%, а доля сделок в элитном сегменте превысила 60%. При этом 39% покупателей готовы платить за квартиру наличными без оформления ипотеки, что демонстрирует высокий уровень накоплений и финансовую устойчивость населения.

«Люди больше не гонятся за спекулятивной прибылью — они хотят сохранить капитал и купить квартиру для жизни», — отмечает Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ агентства недвижимости fam Properties.

При этом продавцы на вторичном рынке готовы делать скидки. Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», отмечает, что при необходимости быстро закрыть сделку собственники готовы снижать цену на 10–15%.

«Если цель — максимизировать полученные средства, то продавец не согласится на скидку и будет ждать своего покупателя», — отмечает Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Сами покупатели стали более прагматичными: более половины готовы взять квартиру на 5–10 кв. м меньше, если это позволяет снизить цену. Средняя площадь квартир в Москве выросла до 63,9 кв. м. По мнению Валерия Тумина, студии становятся не так популярны для жизни сокращается — на их место приходят двухкомнатные квартиры площадью 52–54 кв. м.

Число сделок на вторичном рынке выросло на 18%

Рынок вторичного жилья к концу года показал положительную динамику: число сделок в третьем квартале выросло на 18% год к году. В Москве объём продаж увеличился на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3%, подтверждая устойчивость и ликвидность двух столиц.

Инвестиционный спрос на вторичном рынке жилья сосредоточен преимущественно в компактных форматах жилья. По словам Александра Иванова, ведущего аналитика федеральной компании «Этажи», однокомнатные квартиры стабильно формируют около 50–65% всех покупок инвесторов, двухкомнатные — примерно 15–30%. Остальные форматы — включая студии и многокомнатные квартиры — в большинстве случаев не превышают 5–20%.

Только 10% девелоперов используют ИИ

Современные технологии и искусственный интеллект помогают девелоперам анализировать спрос и оптимизировать процесс продаж. Так, системы речевой аналитики позволяют анализировать звонки отделов продаж и давать советы по взаимодействию с покупателями.

На основе анализа ИИ готовит рекомендации для оптимизации каждого этапа продаж, включая презентацию жилого комплекса и фиксацию договорённостей с клиентами. По данным «Авито Недвижимости», 83% девелоперов проявляют интерес к таким инструментам, хотя реально используют их пока около 10%.

Растёт популярность концепции «15-минутного города»

Развитая инфраструктура вокруг жилья стала решающим фактором при выборе квартиры. Покупатели обращают внимание на магазины, аптеки, школы, детские сады, спортивные объекты и зеленые зоны в шаговой доступности, подчёркивает Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. Также важны дворы без машин, парковки, места для хранения и общественные пространства.

«Растет востребованность концепции “15-минутного города”, когда основные, повседневные потребности можно закрыть рядом с домом — именно это нередко становится решающим фактором при выборе между сопоставимыми по цене вариантами», — отмечает Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.

На вторичном рынке значимость инфраструктуры и совокупных затрат на владение жильем также возросла. Покупатели учитывают эксплуатационные расходы и стоимость ремонта, а в больших городах всё больше людей выбирают квартиры не в центре, а в пригородах, где можно найти более доступное жильё с развитой транспортной инфраструктурой, рассказывает Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».