Где в России чаще покупают квартиры в новостройке в 2025-м

Согласно исследованию группы «Самолёт» и компании MACON, в 2025 году спрос на новостройки в России остаётся высоким, несмотря на дорогую ипотеку и осторожность девелоперов. Лидером по распроданности жилья стал Нижний Новгород — здесь реализовано 89% квартир в проектах, которые должны сдать до конца года. Эксперты объясняют этот результат устойчивым интересом покупателей к качественному жилью в развитых регионах.

Топ-10 городов России с самым высоким спросом на новостройки

В десятку городов с наибольшим спросом также вошли Омск (83%) и Москва (81%), а чуть ниже расположились Санкт-Петербург и Казань — по 78% каждая. Самый низкий показатель распроданности среди крупных городов зафиксирован в Самаре и Ростове-на-Дону — по 49%, что ниже отраслевой нормы. В Перми продажи держатся на уровне 60% — это нижняя граница стандартных значений.

Как отмечают аналитики MACON, высокий уровень реализации в большинстве городов объясняется ограниченным выводом новых корпусов. Девелоперы осторожничают на фоне высокой ключевой ставки и снижения ипотечной активности, но при этом сохраняют готовность быстро нарастить предложение, когда ставки начнут снижаться.

Регионы — в лидерах

Средний уровень распроданности по портфелю компании «Талан» составил 74%, а максимальные значения зафиксированы в Набережных Челнах (80%), Владивостоке (75%), Тюмени (70%) и Ярославле (58%). Если смотреть на общий объём предложения, лидерами по количеству квартир в продаже ожидаемо стали Москва (73,3 тыс.) и Санкт-Петербург (20,6 тыс.). В пятёрке также Краснодар (13,9 тыс.), Екатеринбург (12,2 тыс.) и Новосибирск (8,8 тыс.).

При этом в городах с рекордной распроданностью — Нижнем Новгороде и Омске — экспозиция минимальна: всего 1459 и 2097 квартир соответственно. Меньше всего предложений в Челябинске (476) и Сочи (272).

Проекты на ранней стадии не так интересны

В проектах на низкой стадии готовности уровень продаж значительно ниже — в среднем 25%. Чаще всего покупатели выбирают такие квартиры в Санкт-Петербурге (40%), Казани (39%) и Москве (39%). За ними следуют Нижний Новгород и Ростов-на-Дону (по 37%), Краснодар (33%). Наименьший интерес к жилью «на старте» отмечен в Самаре (9%) и Воронеже (7%).

По данным девелоперов, в южных регионах сохраняется инвестиционный спрос: покупатели из других субъектов — особенно из Москвы, Подмосковья, Урала и Крайнего Севера — приобретают квартиры на ранних стадиях ради низкой цены и потенциальной доходности.

Как отмечают в пресс-службе ФД «Неометрия», многим инвесторам всё равно важнее стоимость входа в проект, нежели сроки ввода. Именно поэтому они вкладываются в квартиры именно на ранних стадиях строительства.

Главная тенденция — рынок замедляется, но не останавливается

Итоги исследования показывают: несмотря на высокие ставки и сокращение объёмов ввода, рынок первичной недвижимости остаётся активным. Покупатель стал более избирательным, а девелоперы — более осторожными. При этом высокий уровень распроданности готовых проектов говорит о том, что основа спроса — не инвестиционная, а потребительская: люди покупают квартиры для жизни, а не для перепродажи.

Эксперты отмечают, что в 2026 году ситуация будет во многом зависеть от динамики ключевой ставки и программ господдержки: если ипотека станет доступнее, рынок сможет быстро восстановить темпы вывода новых корпусов и проектов.





Фото: blackCAT / Getty Images