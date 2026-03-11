Каждый второй зумер в Москве ждёт помощи от родителей при покупке квартиры: 27% полагаются только на свои силы

45% москвичей в возрасте 18–30 лет планируют купить собственную квартиру, сообщает СберСтрахование. Большинство из них рассчитывают оформить ипотеку. При этом каждый второй — 53,2% — ожидает финансовой поддержки, а 27,3% собираются приобрести жильё своими силами.

13% зумеров хотят купить квартиру больше 100 кв. м.

77% жителей Москвы в возрасте 18‒30 лет планируют жить в квартире, а не в частном доме. Большинство планируют брать её на вторичном рынке — таких 60%. Только 17% хотят купить недвижимость в новостройке, ещё 3% — в таунхаусе.

Зумеры чаще всего рассчитывают на жильё площадью около 77 кв. м. Так, 37% респондентов планируют купить квартиру площадью 41–70 кв. м, ещё 33% рассматривают варианты 71–100 кв. м.

Небольшие квартиры до 40 кв. м готовы приобрести 17% участников опроса. Ещё 13% ориентируются на более просторное жильё — от 100 кв. м.

Москвичи планируют потратить на покупку жилья 6 млн рублей

В среднем по России покупатели хотят потратить на квартиру чуть больше 5 млн рублей. В Москве этот показатель выше — он достигает 6 млн рублей.

37% зумеров готовы вложить в недвижимость 3‒5 млн рублей. От 5 до 10 млн рублей готовы инвестировать 28%. Ещё больше — от 10 млн — готов заплатить каждый десятый.

Не более 3 млн рублей могут себе позволить 25% респондентов из Москвы.

Большинство готовы купить квартиру в ипотеку

71% зумеров в столице готовы оформить ипотеку, чтобы купить собственное жильё. Ещё 44% рассчитывают использовать средства от продажи нынешней квартиры. Каждый четвёртый надеется получить жильё бесплатно — от родственников, города или предприятия, где работает. Каждый десятый планирует пока ограничиться арендой.

37,6% зумеров не используют финансовые инструменты для накопления на жильё. Среди тех, кто всё-таки откладывает деньги, 15% делают банковские вклады. Ещё 4,5% используют инвестиционные инструменты — например, акции и облигации.

Только 2,4% предпочитают вкладываться в драгоценные металлы. Меньше 2% респондентов копят на квартиру через программы накопительного страхования жизни.

Локация и инфраструктура — главные факторы при выборе жилья

Главным фактором при выборе жилья для зумеров в Москве остаётся локация. На неё ориентируются 38,1% респондентов. Каждый третий оценивает инфраструктуру района — наличие магазинов, сервисов и зон отдыха. Для 15,3% важна транспортная доступность, а для 11,9% — возраст дома.

Экологические условия — чистая вода, воздух и почва — имеют значение для 7,7% опрошенных, наличие парковки — для 7,6%. Ещё 6,1% смотрят на расстояние до учёбы, работы или дома родителей. Технологичность жилья — например, системы умного дома и дизайн — важна лишь для 1,7% зумеров.

Большинство представителей поколения рассматривают покупку жилья для личного проживания. Почти 80% планируют приобрести квартиру для себя или своей семьи, ещё 14,6% хотят расширить жилплощадь. Каждый десятый рассчитывает купить недвижимость для перепродажи, и лишь 1,5% рассматривают её как источник дохода от аренды.