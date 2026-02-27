Средний возраст покупателя квартиры в ипотеку в Москве — 49 лет: доля молодых клиентов до 27 лет не превышает 5%

Средний возраст клиента, который берет ипотеку для покупки квартиры на рынке первичного жилья Москвы — 49,4 года, следует из исследования ИНКОМ-Недвижимость. Основной объём спроса обеспечивают покупатели от 28 до 48 лет — на них приходится порядка 70% сделок. Доля молодых клиентов до 27 лет минимальна и не превышает 5%.

Льготная ипотека изменила структуру спроса

В ИНКОМ-Недвижимость отмечают, что временное «омоложение» аудитории было связано с действием массовой льготной ипотеки под 8%, которая привлекла более молодых клиентов. После её отмены 1 июля 2024 года возрастной профиль покупателей вернулся к прежней структуре.

По словам экспертов ИНКОМ-Недвижимость, серьёзных сдвигов в портрете клиента за последние годы не произошло. Приобретение квартиры в Москве остаётся крупной финансовой сделкой, доступной в первую очередь тем, у кого есть накопления или недвижимость для продажи. Даже действующая с 2018 года семейная ипотека не изменила эту тенденцию.

Покупатели до 27 лет берут ипотеку с поддержкой родителей в примерно 90% случаев

Покупатели младше 27 лет заключают до 5% сделок на рынке столичных новостроек. В эту категорию входят преимущественно студенты и работники, которые только начали свой карьерный путь.

Как правило, они выбирают компактные форматы — студии и однокомнатные квартиры в районах с удобной транспортной доступностью. В 90% случаев деньги на оплату ипотеки дают родители, и лишь около 10% используют собственные средства или ипотечные программы.

10% покупателей в группе 28–48 лет оплачивают покупку полностью из своих средств

Наиболее активная группа — клиенты в возрасте от 28 до 48 лет. Они обеспечивают около 70% спроса на первичном рынке. Внутри сегмента представлены как одиночные покупатели, так и семьи с детьми. Для них значимыми факторами выбора становятся развитая социальная инфраструктура — школы, детские сады, медицинские учреждения, а также наличие парков и общественных пространств.

Структура финансирования в этой группе распределяется следующим образом:

примерно 70% оформляют ипотеку — семейную либо рыночную — для того, чтобы доплатить после того, как продадут вторичное жилье;

около 20% прибегают к рассрочке, погашая её за счёт депозитов или реализации собственности;

порядка 10% оплачивают покупку полностью из собственных средств.

Покупатели старше 48 лет берут ипотеку в интересах семьи

Покупатели старше 48 лет заключают примерно четверть сделок. Для них приобретение квартиры нередко связано с решением жилищных вопросов их детей.

Часто такие клиенты продают имеющуюся недвижимость и направляют средства на покупку новых квартир — для себя или для членов семьи, привлекая при необходимости ипотеку или рассрочку.

Контекст

Эксперты компании ИНКОМ-Недвижимость отмечают, что стоимость однокомнатной квартиры в новостройках Москвы составляет 10–18 млн рублей. Цена двухкомнатного жилья достигает 16–27 млн рублей. Стоимость трёхкомнатных квартир — 22–39 млн рублей.