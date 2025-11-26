34% россиян откладывают деньги на покупку жилья

Наиболее распространённой целью накоплений у россиян стала покупка жилья — от квартир до загородных участков и взносов по ипотеке. В топ, по итогам опроса Банка «Русский Стандарт», также вошли крупные покупки, отпуск и ремонт. Значительная часть респондентов отметила, что старается делать сбережения регулярно или по мере возможностей.

Некоторые копят даже на отпуск

Согласно опросу, приобретение жилья оказалось самой частой причиной, по которой россияне начинают копить деньги. Такой вариант ответов выбрали 34% опрошенных. Под этим направлением респонденты подразумевают покупку квартиры, дома, дачного участка или накопление средств на первоначальный взнос по ипотеке.

Кроме недвижимости, участники исследования также указали и другие крупные траты, требующие предварительных накоплений. На различные значимые покупки, не относящиеся к жилью, откладывают 24% россиян. Речь идёт о крупных расходах, которые невозможно совершить без длительного формирования финансового резерва.

Отдельной статьёй в структуре сбережений стал будущий отпуск. Его заранее планируют посредством накоплений 16% участников исследования.

Ещё по 11% опрошенных откладывают средства на ремонт жилья и на покупку автомобиля. Последние 4% указали, что копят деньги на обучение — как собственное, так и детей.

Больше трети опрошенных не могут себе позволить регулярно откладывать деньги

По результатам исследования, 44% респондентов отметили, что откладывают средства регулярно, если позволяют доходы. Ещё 38% участников делают это время от времени, когда появляются дополнительные средства.

Лишь 18% сообщили, что не используют накопления как инструмент достижения финансовых целей.

Привычка копить формируется ещё в детстве

Опрос также показал что привычка копить формируется в детстве или подростковом возрасте: так ответили 35% участников. Речь идёт о первых самостоятельных попытках откладывать деньги на вещи или крупные покупки.

Вторая по численности группа — 28% респондентов — начала копить с момента появления первых заработков.

В возрасте от 26 до 35 лет к накоплениям впервые переходят ещё 20% участников опроса. 11% впервые начали откладывать средства в период от 36 до 45 лет. Оставшиеся 6% сообщили, что впервые задумались о накоплениях только после 45 лет.

Контекст

Опрос проводился среди более чем 1500 человек. Он показал, что привычка откладывать деньги формируется у части опрошенных ещё до наступления взрослого возраста, а у остальных — с появлением первых самостоятельных доходов или позже. В то же время сейчас многие не могут регулярно формировать сбережения.