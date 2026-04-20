Сумма просроченных платежей в экономике превысила 8 трлн ₽ — эксперты назвали рост долгов устойчивым трендом

Размер просроченных платежей бизнесу от клиентов в России за год вырос на 21% и впервые превысил 8 трлн рублей. Эта сумма эквивалентна 4% прошлогоднего ВВП РФ, пишет РБК . Рост долгов опережает инфляцию более чем в три раза.

У российских компаний выросло количество кредиторов — шансы на взыскание долгов уменьшаются

По данным Росстата, на январь 2026 года объём просроченной дебиторской задолженности российских компаний достиг почти 8,2 трлн рублей — ещё год назад показатель оставался на уровне 6,7 трлн рублей. За 12 месяцев доля просрочки в общей дебиторской задолженности выросла до 6,4%.

При этом у российских компаний выросло количество кредиторов в расчёте на одного дебитора (до 4,1 — против 3,7 и 3,2 за последние два года). По оценке компании ЭОС, такая тенденция ухудшает шансы на взыскание долгов.

Осенью 2025 года 39% членов Российского союза промышленников и предпринимателей неплатежи клиентов главным ограничителем деятельности организаций. Эксперт Владимир Сальников в разговоре с РБК подчеркнул, что рост дебиторской задолженности превратился в устойчивую тенденцию.

Больше всего просроченных платежей — в торговле и обрабатывающем производстве

Больше всего просроченных платежей — в сферах оптовой и розничной торговли (1,9 трлн рублей), а также в обрабатывающем производстве (2,9 трлн рублей). Самая интенсивная динамика роста задолженности наблюдается в недвижимости, аренде и лизинге, а также обрабатывающей промышленности.

Средняя сумма просроченной задолженности сейчас составляет 469 млн рублей, рост по сравнению с прошлым годом составил 14%. Больше всего размер «просрочки» вырос в отраслях, связанных с недвижимостью — в среднем на 130%.

Контекст

В прошлом году средний размер убытка по полисам страхования «дебиторки» вырос до 7 млн рублей, что почти на 50% выше показателя годом ранее. При этом число заявок увеличилось в 1,5 раза относительно предыдущего года, а общий объём возможных выплат увеличился до 530 млн рублей.

Представители СОГАЗа объяснили такую ситуацию не только ухудшением макроэкономической ситуации, но и ростом интереса к полисам со стороны бизнеса. По сути, увеличение числа застрахованных сделок автоматически увеличило и статистику потерь. Наибольшее количество убытков пришлось на четыре отрасли: фармацевтику, розничную торговлю, строительство и добычу полезных ископаемых.

Однако речь чаще идёт не о банкротствах, а о временных кассовых разрывах. Большинство компаний сохраняют платёжеспособность и постепенно закрывают долги.