Лишь 0,2% самозанятых подключили возможность брать больничный: причина — слишком маленькие выплаты

К системе добровольного социального страхования самозанятых за первые три месяца присоединились 24,9 тыс. человек, сообщает «Коммерсант». Это около 0,2% от общего числа россиян с льготным налоговым статусом. Всего в стране зарегистрировано 16 млн самозанятых.

Взносы начали платить менее 20 тыс. самозанятых

Пилотный проект системы добровольного социального страхования самозанятых стартовал 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2028-го. Его задача — дать самозанятым доступ к выплатам по временной нетрудоспособности. Ранее налог на профессиональный доход направляется в региональные бюджеты и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, поэтому стандартные социальные гарантии, включая больничные, на самозанятых не распространяются.

Из числа подавших заявки 19,7 тыс. человек уже приступили к уплате страховых взносов — первый платёж необходимо внести в течение месяца после подачи заявления. Совокупный объём перечислений составил 25,3 млн рублей.

Доступны два уровня страхового покрытия для самозанятых

Участникам предлагается выбрать один из двух вариантов:

с ежемесячным взносом 1344 рубля — годовая выплата в случае потери трудоспособности составит 35 тыс. рублей,

с ежемесячным взносом 1920 рублей и годовой выплатой 50 тыс. рублей.

Размер компенсации зависит от стажа: более восьми лет — 100% от 35 или 50 тыс. рублей, от пяти до восьми лет — 80% от этой суммы, менее пяти лет — 60%. Оформить больничный и получить компенсацию можно только после шести месяцев регулярных взносов.

По данным Минтруда России, которые приводит «Коммерсант», 59% участников оформили страховку с покрытием 50 тыс. рублей.

Среди них:

34,5% имеют стаж менее пяти лет,

16% — от пяти до восьми лет.

49,5% — свыше восьми лет,

Более 75% самозанятых уже имеет соцгарантии

Невысокий интерес к программе объясняется структурой занятости. Многие самозанятые совмещают этот статус с работой по найму, где страховые взносы за них уже уплачивает работодатель. По оценке Минтруда, на которую ссылается «Коммерсант», только около четверти самозанятых получают доход исключительно от такой деятельности.

В ведомстве сообщили изданию, что конкретные цели по числу участников изначально не устанавливались. С учётом короткого периода работы программы её результаты пока не оцениваются как итоговые.

Эксперты, с которыми пообщался «Коммерсант», сообщают, что текущая динамика отражает осторожную позицию самозанятых. По их словам, предлагаемые суммы компенсации слишком малы и не перекрывают полностью возможные потери в доходе.





