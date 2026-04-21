В России ввели трёхмесячную отсрочку НДС для импортных товаров — эксперимент продлится до июня 2027 года

В России утвердили отсрочку уплаты НДС при ввозе товаров в Россию, сообщает РБК. Эксперимент продлится до 30 июня 2027 года и позволит импортёрам платить налог с отсрочкой до трёх месяцев. Получить льготную отсрочку смогут только те юрлица, которые работают по общей системе налогобложения, а также входят в реестр уполномоченных операторов или перечень системообразующих предприятий.

В ранее действующей системе импортёр обязан внести НДС до подачи таможенной декларации, то есть заранее обеспечить наличие средств на лицевом счёте.

Теперь импортёры смогут уплачивать НДС в течение трёх месяцев после ввоза товаров на российский рынок. Проценты в течение льготного периода начисляться не будут.

Чтобы получить отсрочку уплаты НДС, компания должна работать на общей системе налогообложения (ОСНО) и продавать товары только физическим лицам или компаниям, работающим на ОСНО.

Отсрочка уплаты НДС касается только налога на ввоз товаров из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. При поставках из стран объединения налог уплачивается через налоговые органы, поэтому на подобные операции новые условия не распространяются.

В эксперименте смогут участвовать юридические лица, зарегистрированные в России и включённые в реестр уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций.

Подать заявление на участие можно в электронном виде через Федеральную таможенную службу России не позднее 15 июня 2027 года. Решение о предоставлении отсрочки будет приниматься индивидуально по каждой компании.

Минэкономразвития России сформирует перечень системообразующих компаний, а Минфин России — подготовит разъяснения по применению механизма.

До 30 августа 2027 года Федеральная таможенная служба и Минфин должны представить доклад о результатах эксперимента.

Контекст

В апреле 2026 года ритейлеры предложили ускорить введение НДС на онлайн-заказы из-за рубежа и сразу установить ставку 22% с 2027 года. Сейчас такие товары не облагаются НДС, в отличие от российских, что создаёт неравные условия конкуренции. Объём трансграничной торговли в 2025 году вырос более чем на 60% — до 440 млрд рублей, а введение налога может принести бюджету около 100 млрд рублей.

Участники рынка предлагают вводить НДС постепенно: ранее Минфин рассматривал повышение от 7% в 2027 году до 22% к 2029-му. Маркетплейсы предупреждают, что резкое введение полной ставки может привести к росту цен, сокращению трансграничных заказов и снижению оборота e-commerce.