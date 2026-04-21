В России установили размеры технологического сбора на электронику — до 500 рублей за устройство

С 1 сентября 2026-го в России появится технологический сбор с производителей и поставщиков электроники, сообщает РБК. Новый платёж принесёт в бюджет государства до 20 млрд руб. уже в этом году. Участники рынка просят отсрочить введение обязательного платежа хотя бы на год — в 2026 году продажи на рынке и так упали.

В будущем перечень техники с техсбором будут расширять

С сентября 2026 года в России производители и поставщики гаджетов начнут оплачивать технологический сбор:

для ноутбуков — 500 руб. за одну штуку,

для смартфонов — 250 руб.,

для телефонов с беспроводной трубкой — 100 руб.,

для прочих телефонов — 25 руб.

В будущем перечень техники, облагаемой сбором, расширят.

Продавать товары, не оплатив технологический сбор, будет запрещено

Сумма сбора будет автоматически рассчитываться после того, как производитель или поставщик сообщит о вводе товара в оборот через систему мониторинга товаров «Честный ЗНАК». Срок оплаты — 10 дней. После поступления средств система подтверждает платёж и разрешает реализацию устройств.

В случае неуплаты или недостаточного платежа продавать гаджеты будет запрещено. О штрафах за просрочку издание не сообщает.

Сбор принесет госбюджету до 20 млрд рублей госбюджету — и это только в 2026-м

Участники рынка выступили с критикой механизма, сообщает РБК. В Ассоциации компаний интернет-торговли указали, что сбор взимается до продажи техники, тогда как её реализация требует времени, поэтому платёж может сильно ударить по компаниям. В организации предлагают перенести запуск сбора на 1 сентября 2027 года.

Предполагается, что государственный бюджет России получит до 20 млрд рублей, если сбор введут уже в этом году.

«Мы считаем, что деньги от этого источника помогут развить нам те компетенции, в которых мы сейчас нуждаемся, и дополнят те ресурсы, которые предусмотрены в федеральном бюджете», — сообщал министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, в конце ноября 2025 года.

Участники рынка просят точнее разъяснить, как будут использованы собранные с помощью сбора средства.

Контекст

Ранее операторы связи выступили с инициативой установить плату за регистрацию гаджетов в базе IMEI-кодов. Средства телеком-компании предложили направлять в фонд развития сетей и импортозамещения оборудования. Предполагается, что устройства без IMEI не будут работать в сетях, а сам механизм поможет «обелить» импорт. Введние платы за регистрацию гаджетов в IMEI-реестре принесёт государству около 30 млрд рублей.

Инициативу обсуждают в Минцифры в рамках второго пакета мер, направленных на кибербезопасность: законопроект уже прошёл первое чтение. Эксперты рынка сообщают, что из-за введения новых правил вырастут цены на устройства.