Операторы хотят брать плату за регистрацию гаджетов в IMEI-реестре — деньги пойдут на расширение телеком-сетей в РФ

Крупнейшие российские операторы связи направили в Минцифры предложение ввести плату за регистрацию мобильных устройств в базе IMEI, сообщают «Известия». Предполагается, что гаджеты без уникального кода не смогут работать на территории России. В странах, где уже существуют подобные реестры, стоимость регистрации одного устройства составляет 500–700 рублей.

Пока нет информации, кто именно будет оплачивать регистрацию устройства в реестре

Российские телеком-компании предложили Минцифры сделать платной регистрацию мобильных устройств в базе и направлять эти средства в фонд развития сетей и импортозамещения.

В Минцифры России сообщили «Известиям», что создание базы IMEI обсуждается в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Законопроект пока прошёл первое чтение, а ключевой вопрос — кто будет оплачивать регистрацию — остаётся открытым.

Средства от регистрации гаджетов направят в фонд развития связи

Отсутствие IMEI у устройства будет означать, что его ввезли в страну без оплаты налогов и пошлин. По оценке участников рынка, на которых ссылаются «Известия», введение IMEI-реестра позволит «обелить» импорт и может принести государственному бюджету около 30 млрд рублей.

Полученные за счёт регистрации гаджетов средства операторы предлагают направить в специализированный фонд. Организация будет финансировать переход на отечественнные разработки в сфере связи и модернизацию инфраструктуры телекома, например, на отдалённых территориях страны. В отрасли отметили «Известиям», что реализация подобных проектов требует значительных инвестиций, а высокая ключевая ставка и долговая нагрузка ограничивают возможности компаний-провайдеров.

По словам представителей отрасли, текущие ставки по кредитам достигают 20%, а при лизинге оборудования — до 30%. Из-за высокой полной стоимости заёмных средств компаниям трудно инвестировать в модернизацию сетей.

Платёж за регистрацию гаджетов могут включить в стоимость устройства

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что независимо от того, кто формально будет оплачивать регистрацию — продавец или импортёр, — расходы в итоге будут переложены на покупателя. Обычно подобные платежи закладываются в цену устройства.

IMEI-реестры уже существуют в странах СНГ. Например, в Узбекистане регистрация одного устройства обходится примерно в 82 400 сумов — около 515 рублей. В Казахстане с 2026 года стоимость услуги составляет около 700 рублей.