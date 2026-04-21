В 2025 году лишь 1,5% предпринимателей получили прямую финансовую господдержку: суммарный объём выплат — 101 млрд ₽

В 2025 году лишь 1,5% российских предпринимателей получили прямую финансовую господдержку, сообщает консалтинговое агентство Rodionoff Group. Общий объём поддержки снизился на 6% — до 101,4 млрд рублей. Средства из бюджета стали чаще получать самозанятые.

На господдержку бизнеса в 2025 году выделили на 11% меньше, чем в 2024-м

По итогам 2025 года прямое финансирование малого и среднего бизнеса составило 101,4 млрд рублей, сообщило агентство Rodionoff Group. Это 0,047% от ВВП страны и 0,236% от всех расходов федерального бюджета.

По данным Rodionoff Group, в 2025-м поддержку получили 98 698 компаний и предпринимателей — это на 11,1% меньше, чем годом ранее, когда число получателей финансирования от государства составило 111 тысяч.

Всего в России насчитывается около 6,7 млн организаций малого и среднего бизнеса, то есть в 2025 году господдержка охватила лишь 1,5% предпринимателей.

Гранты и субсидии стали получать реже, но суммы поддержки выросли на 20%

Основной инструмент государственной поддержки — гранты и субсидии. Их сумма в 2025 году снизилась с 86,86 млрд до 78,59 млрд рублей. Число получателей финансирования составило 28 тысяч в 2025 году. Количество компаний, получивших гранты, снизилось на почти на четверть — с 11 322 до 8 662.

Одновременно средний размер гранта для юридических лиц увеличился на 20% — до 6,63 млн рублей.

В 2025 году доля самозанятых среди получателей господдержки выросла — 53,5% против 43,6% годом ранее. Однако доля юридических лиц снизилась с 24,5% до 18,6%.

Единственной формой господдержки, показатели которого выросли, стал социальный контракт — безвозмездная выплата малоимущим гражданам, которую нужно потратить на открытие бизнеса или покупку оборудования.

Объём выданных денег по соцконтракту увеличился на 14,2% — до 15,24 млрд рублей. Число получателей выросло с 42 тысяч до 48,8 тысяч человек.

Контекст

Около 75% компаний малого и среднего бизнеса в России не имеют средств для развития — в феврале таких было 57%. Только 8,3% предпринимателей готовы инвестировать в расширение (против 29% месяцем ранее), тогда как 17% предпочитают размещать деньги на депозитах. Основные ограничения:

слабый спрос — 42%,

высокая стоимость кредитов — 33%,

рост издержек — 14%.

Лишь небольшая часть компаний может компенсировать расходы повышением цен.