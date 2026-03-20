У 75% компаний малого и среднего бизнеса нет денег на развитие: проблема — низкий спрос на услуги и дорогие кредиты

Около 75% компаний малого и среднего бизнеса в России не имеют прибыли для развития, сообщает РБК со ссылкой на Центр стратегических разработок. В феврале показатель оставался на уровне 57%, что указывает на резкое ухудшение финансового положения сектора. На фоне ограниченного спроса и дорогих заёмных средств бизнес всё чаще отказывается от инвестиций.

8,3% предпринимателей готовы тратить деньги на расширение бизнеса

Только 8,3% предпринимателей могут позволить себе направить средства на масштабирование — в прошлом месяце их доля составляла 29%. Одновременно 17% организаций выбирают хранить деньги на банковских депозитах.

Около 75% компаний малого и среднего бизнеса заявили, что не располагают деньгами для дальнейшего развития. В феврале их доля была гораздо ниже и составляла 57%.

Подобная структура решений говорит о переходе к более осторожной финансовой стратегии.

Повысить цены может себе позволить только часть предпринимателей

Главным барьером остаётся слабый интерес покупателей к товарам и услугам — так считают 42% владельцев бизнеса. Высокую стоимость кредитов называют 33%, рост издержек — 14%. При этом лишь часть бизнеса может компенсировать расходы за счёт повышения цен. Остальные вынуждены удерживать стоимость или снижать её, чтобы сохранить клиентов.

Половина компаний уверена, что инвестировать невыгодно при кредитных ставках на уровне 12–15%. Даже после того, как ключевая ставка снижена до 15%, условия остаются жёсткими. Эксперты РБК указывают, что инвестиционная активность может заметно восстановиться после того, как Центробанк РФ снизит ставку до 10-11%.

В марте индикатор деловой активности Банка России стал отрицательным

В 2025 году бизнесмены инвестировали в основной капитал компаний на 2,3% меньше средств, чем годом ранее — впервые со времен коронавирусной пандемии и связанных с ней ограничений. При этом доля собственных средств компаний достигла почти 59%, что стало максимальным уровнем с конца 1990-х. В 2026 году ожидается дальнейшее сокращение — около 0,5%.

Индикатор деловой активности Банка России в марте опустился до отрицательного значения — минус 0,1 пункта. Это минимальный уровень с осени 2022 года. Промышленное производство в начале 2026 года сократилось на 0,8% год к году, особенно в сегментах, ориентированных на гражданский спрос.

Бизнес ждёт восстановления спроса

Эксперты, с которым поговорило РБК, отмечают, что бизнес ограничен сразу несколькими факторами: высокой стоимостью заёмных средств, слабым спросом и невозможностью перекладывать издержки в цены.

Рынок малого и среднего бизнеса входит в период инвестиционной паузы: компании фиксируют снижение прибыли и откладывают развитие. До смягчения денежно-кредитных условий и восстановления спроса бизнес будет сохранять консервативную модель поведения.